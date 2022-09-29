Александр Петров рассказал, как соперничал за "красоту постельных сцен" с Данилой Козловским

Вадим Карасев

Сегодня состоится премьера сериала "Надвое", в котором главные роли сыграли два популярнейших русских молодых актера современности. Режиссер Валерий Тодоровский будто хотел выяснить, кто круче: Данила Козловский или Александр Петров.

Артисты тоже восприняли это как вызов, и на съемочной площадке развернулось настоящее соперничество. "Когда мы пришли в первый день на смену, вся группа подумала о том, что сейчас будет что-то плохое, мол, и один будет требовать внимания, и второй", — рассказывал Петров.

По словам 33-летнего Александра, они старались победить друг друга даже в пунктуальности. "У тебя вызов к восьми утра, я старался приехать в 7:45, Даня — в 7:43. Если Даня приезжал позже, я говорил: "Ура! Класс!", — смеялся актер в эфире программы "Кино в деталях".

Однако конкуренция не рассорила артистов, а наоборот, подружила. По словам Петрова, Тодоровский даже ругался, чтобы их отсадили подальше друга, потому что мешают снимать сцены своими разговорами.

Интересно, что соперничество распространилось даже на постельные сцены. "У нас было негласное соревнование по красоте постельных сцен", — говорил Петров. Валерий Тодоровский при этом лишь раззадоривал актеров, чтобы они пытались обогнать друг друга. "У Дани такая сцена получилась с Ирой невероятная. Хотите посмотреть? Очень красиво!" — вспоминал Александр слова режиссера.

Сцен любви в сериале будет немало, так как это мелодрама про познакомившихся в поезде четырех людей, между которыми вспыхнули чувства. Главные женские роли сыграли Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

