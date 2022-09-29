Александра Гудкова поймали за границей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александра Гудкова поймали за границей

Александра Гудкова поймали за границей
После громкого скандала, артист Александр Гудков исчез из страны.   Стало известно, что комик Александр Гудков покинул Россию на фоне объявленной неделю назад частичной мобилизации.
Александр Гудков выбрал не самое популярное направление. В то время, как люди пытаются выехать в Грузию и Казахстан, Александр Гудков отправился в солнечный Узбекистан. В столице страны, Ташкенте, его увидели поклонники и засняли на камеру. Одетый в белую футболку и шорты, Александр Гудков попал в кадр, вероятно, во время прогулки, сообщает «Mash». Напомним, Александр Гудков написал наделавшую много шума пародию «Я узкий» на песню Шамана «Я русский».
# Шоу-бизнес Гудков Александр
По материалам: z-aya

Последние новости

Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4 видео)
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4
Традиции и запреты, что считалось плохой приметой в День мучениц Веры, Надежды и Любови 30 сентября 2022 года
Традиции и запреты, что считалось плохой приметой в День мучениц
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Анджелина Джоли поддержала иранских женщин
Анджелина Джоли поддержала иранских женщин
Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
Эдгард Запашный рассказал, что будет делать, если придет повестка из военкомата
Эдгард Запашный рассказал, что будет делать, если придет повестка из
Александра Гудкова поймали за границей
Александра Гудкова поймали за границей
ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам
ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам
«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой под частичную мобилизацию
«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов англичан
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов
Симпатичная байкерша
Симпатичная байкерша
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля

Топ на сегодня

Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось недостоверным
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось
Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных человека (13 фото)
Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и Airbus
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и

Еще по теме

Телеграм-канал Mash: комик Александр Гудков уехал из России
Александр Гудков после неудачных шуток сбежал из страны
Александр Гудков с юмором отреагировал на скандал
Александру Гудкову может грозить реальный срок