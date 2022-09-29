Александра Гудкова поймали за границей
Сегодня, 13:20
После громкого скандала, артист Александр Гудков исчез из страны. Стало известно, что комик Александр Гудков покинул Россию на фоне объявленной неделю назад частичной мобилизации.
Александр Гудков выбрал не самое популярное направление. В то время, как люди пытаются выехать в Грузию и Казахстан, Александр Гудков отправился в солнечный Узбекистан. В столице страны, Ташкенте, его увидели поклонники и засняли на камеру. Одетый в белую футболку и шорты, Александр Гудков попал в кадр, вероятно, во время прогулки, сообщает «Mash». Напомним, Александр Гудков написал наделавшую много шума пародию «Я узкий» на песню Шамана «Я русский».
По материалам: z-aya