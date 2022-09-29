Алена Водонаева похвасталась фото в бикини
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Алена Водонаева похвасталась фото в бикини

Алена Водонаева похвасталась фото в бикини
40-летняя модель Алена Водонаева проводит время в Турции. Звезда программы «Спокойной ночи, мужики!» гармонично сочетает активную работу, светскую жизнь и отдых. Алена проводит последние дни сентября на популярном турецком курорте. Она остановилась в роскошном пятизвездочном отеле в Белеке. Он расположен рядом с пляжем. Водонаева принимает солнечные ванны и наслаждается живописными средиземноморскими видами. Экс-ведущая реалити-шоу «Каникулы в Мексике» показала эффектный летний образ. Водонаева дополнила look легким кардиганом и солнцезащитными очками. Алена вышла к бассейну. Она легла у воды, показав стройную фигуру. Блогерша подшутила над другими селебрити, которые любят фотографии с едой на курортах. Теледива с иронией отнеслась к этому тренду.
«Все любят делать красивые фотографии с плавающим завтраком. У меня таких не было и, видимо, не будет. И я, кстати, понятия не имею, чей это завтрак и завтрак ли это вообще. Утро в моей тихой лагуне», — сказала Водонаева. Перед ней на глади воды был синий поднос с наполненными едой тарелками. Поклонники Алены сделали много комплиментов для нее. Им понравилось чувство юмора звезды. «Это мой завтрак. Верните, пожалуйста», «Красивый фон у завтрака», «Алена, вот вы всегда и при любых обстоятельствах выглядите сногсшибательно», «Необычно красивый купальник, тебе очень идет», «Эти трусы до подмышек мало кому идут. Но тут другая история», «Почему грудь так стоит?», «Гитара под жарким солнцем», «Ален, ну какой завтрак? Мы на грудь смотрим!», «Ухоженная девочка», — высказались фолловеры.
# Шоу-бизнес Водонаева Алена
По материалам: z-aya

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