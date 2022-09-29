Алеся Кафельникова в розовых стрингах появилась перед публикой

23-летняя модель Алеся Кафельникова уже хвастается фигурой после родов в нижнем белье. Алеся вернулась к активной работе вскоре после рождения дочери. Модель замужем за бизнесменом Георгием Петришиным. В июле прошлого года Кафельникова впервые стала матерью. Счастливые родители назвали малышку Кьярой. Сейчас у Алеси особенно плотный график. Она уже появилась на Неделе моды в Лондоне, а сегодня опубликовала кадры с нового показа. Молодая мать приняла участие в шоу бренда белья Etam. Модель связывает долгое сотрудничество с ним. На этот раз Алеся примерила провокационный образ. Она надела комплект лавандового цвета: нежное кружевное бра и трусики с высокой посадкой, атласным бантом. Популярная россиянка сочетала его с обувью на высоком каблуке.«Спасибо, Etam, за то, что снова пригласили меня на ваше потрясающее шоу в Париже. Мне было очень весело», — сказала Алеся. Затем она призналась, что довольна своей фигурой. «Сама не могу поверить, что родила год назад», — отметила Кафельникова. Поклонники модели сделали ей много комплиментов. «Ты такая огненная», «На это можно смотреть бесконечно. Особенно, когда знаешь, что перед тобой мамочка и в такой форме», «Алеся, ты реально богиня красоты! Обожаю тебя», «Восхитительная», — высказались фолловеры.