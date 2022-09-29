Алла Довлатова показала, как выглядит после пластики
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Алла Довлатова показала, как выглядит после пластики

Алла Довлатова показала, как выглядит после пластики
48-летняя актриса и ведущая Алла Довлатова полгода скрывала, что сделала пластическую операцию. Известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова — многодетная мама. Звезда ведет здоровый образ жизни, следит за питанием, фигурой и занимается спортом. Алла Довлатова не стесняется демонстрировать результаты своего труда. Телеведущая решила признаться, что полгода назад сделала подтяжку лба и верхних век. Знаменитость очень довольна результатом. Она считает, что женщинам не стоит бояться таких операций.
«Когда я сделала пластическую операцию, мой хирург мне сказал: «Картину, всю, как это будет, ты увидишь только через полгода». Вот теперь, как раз и прошло полгода после моей пластической операции (эндоскопической подтяжки лба и верхних век), но то, что я ее сделала, знают только те, кому я об этом рассказала. Потому что сделали мне ее идеально естественно. Не натянули лицо, а просто сняли десяток лет, как по волшебству. Как по щелчку повернули «время», и даже спустя каких-то 20 дней после операции об этом никто не мог догадаться», — поделилась Алла Довлатова. Напомним, от первого брака с бизнесменом Дмитрием Лютым у знаменитости появились на свет дочь Дарья и сын Павел. Звезда призналась, что в определенный момент ей с мужем пришлось жить в разных городах. И супруги не смогли сохранить свои отношения. Алла Довлатова отметила, что их брак стал гостевым. И даже вторая беременность телеведущей ничего не смогла изменить. С 2007 года звезда замужем за подполковником полиции Алексеем Бородой. В браке у них появились на свет две дочери: Александра и Мария. Старшая девочка родилась 3 марта 2008 года, а младшая — 13 апреля 2017 года.
# Шоу-бизнес Довлатова Алла
По материалам: z-aya

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