Алла Пугачева на частном самолете сбежала из страны
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Алла Пугачева на частном самолете сбежала из страны

Алла Пугачева на частном самолете сбежала из страны
Автомобиль певицы Аллы Пугачевой заметили в аэропорту. Концертный директор артистки Елена Чупракова прокомментировала новости об объезде певицы в Израиль. Журналисты выложили видео, на котором видно, как машина Примадонны приехала в аэропорт «Внуково - 3».
«Я не в курсе, ничего не знаю. Кто может знать? Да только Алла Борисовна. Мне о ее планах ничего не известно», - кратко ответила она kp.ru. Артистка, напомним, полгода жила за границей и к 1 сентября привезла детей в подмосковную школу. Муж Пугачевой Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) остался за пределами нашей страны. Поклонники Пугачевой считают, что на этот раз она вместе с детьми навсегда покинула родину.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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