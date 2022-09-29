Вадим Карасев

«Известия»: Алла Пугачева улетела из России в Израиль

Эстрадная певица Алла Пугачева вновь покинула Россию. Об этом сообщает газета «Известия» в своем Telegram-канале.

Исполнительница улетела в Израиль из аэропорта Внуково. Источник издания утверждает, что у нее нет обратного билета.

Журналисты посчитали, что Пугачева покинула страну, так как заметили в аэропорту автомобиль Chevrolet Express. Именно на нем артистка отвозила детей в школу 1 сентября.

В марте этого года Алла Пугачева покинула Россию вместе с семьей. Певица на протяжении нескольких месяцев проживала в Израиле, а после переехала в Латвию, где арендовала виллу. В августе она вернулась в Москву.

18 сентября Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов. Два дня спустя появилась информация о том, что из-за поста с просьбой признать ее иноагентом артистку проверят на дискредитацию российской армии. С соответствующим заявлением в прокуратуру обратилась жительница Подмосковья.