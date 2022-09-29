Алла Пугачева покинула Россию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева покинула Россию

Алла Пугачева покинула Россию«Известия»: Алла Пугачева улетела из России в Израиль

Эстрадная певица Алла Пугачева вновь покинула Россию. Об этом сообщает газета «Известия» в своем Telegram-канале.

Исполнительница улетела в Израиль из аэропорта Внуково. Источник издания утверждает, что у нее нет обратного билета.

Журналисты посчитали, что Пугачева покинула страну, так как заметили в аэропорту автомобиль Chevrolet Express. Именно на нем артистка отвозила детей в школу 1 сентября.

В марте этого года Алла Пугачева покинула Россию вместе с семьей. Певица на протяжении нескольких месяцев проживала в Израиле, а после переехала в Латвию, где арендовала виллу. В августе она вернулась в Москву.

18 сентября Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов. Два дня спустя появилась информация о том, что из-за поста с просьбой признать ее иноагентом артистку проверят на дискредитацию российской армии. С соответствующим заявлением в прокуратуру обратилась жительница Подмосковья.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Германия сообщила о рекордной инфляции
Германия сообщила о рекордной инфляции
Алла Пугачева покинула Россию
Алла Пугачева покинула Россию
Позитивная музыкальная пауза
Позитивная музыкальная пауза
Александр Петров рассказал, как соперничал за "красоту постельных сцен" с Данилой Козловским
Александр Петров рассказал, как соперничал за "красоту
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4 видео)
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4
Традиции и запреты, что считалось плохой приметой в День мучениц Веры, Надежды и Любови 30 сентября 2022 года
Традиции и запреты, что считалось плохой приметой в День мучениц
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Анджелина Джоли поддержала иранских женщин
Анджелина Джоли поддержала иранских женщин
Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
Эдгард Запашный рассказал, что будет делать, если придет повестка из военкомата
Эдгард Запашный рассказал, что будет делать, если придет повестка из
Александра Гудкова поймали за границей
Александра Гудкова поймали за границей
ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам
ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам

Топ на сегодня

Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось недостоверным
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и Airbus
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и
Подробности смерти Бориса Моисеева
Подробности смерти Бориса Моисеева

Еще по теме

Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом
Пугачева объяснила свой отъезд из России
По слухам, Алла Пугачева сбежала за границу
Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева рассказала о своих планах