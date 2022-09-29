Алла Пугачева улетела из России
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Алла Пугачева улетела из России

Алла Пугачева улетела из России

Больше полугода Алла Пугачева, вместе с мужем и детьми, проживала за границей. Многие уже не верили, что Примадонна вернется обратно в Россию, но к 1 сентября она все же прилетела в родную Москву, правда без любимого супруга. Впрочем, как оказалось, это возвращение было недолгим – недавно стало известно, что Алла Борисовна забрала детей и за огромные деньги улетела в Тель-Авив.

Пугачева долго молчала и никак не комментировала сложившиеся политические обстоятельства. Ее муж, Максим Галкин, высказывал свою политическую позицию, за что его чуть ли не возненавидели патриоты. Возможно, поэтому Примадонна сдерживалась, но было понятно, что она поддерживает супруга. А позже она и вовсе показала то, о чем догадывались многие, написав официальное обращение в Минюст РФ.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, - писала Алла Борисовна после того, как Галкина признали иноагентом. - Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».


На днях стало известно, что Пугачева покинула страну, улетев с детьми-близнецами в Израиль из аэропорта Внуково на частном самолете за очень большие деньги. При этом обратных билетов семейство не приобретало. Скорее всего, они отправились к главе семейства, который в данный момент активно строит карьеру за границей, посещая с гастролями европейские города.

К слову, многие были удивлены поступком Аллы Борисовны, ведь совсем недавно умер ее близкий друг Борис Моисеев. Поклонники думали, что Примадонна не пропустит траурную церемонию и проводит коллегу в последний путь. Но, видимо, билеты были приобретены задолго до смерти Моисеева, и певица не могла отложить или перенести дату вылета. Зато она, по сведениям инсайдеров, сильно помогла с похоронами.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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