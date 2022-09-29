Алле Пугачевой пришлось выложить гигантскую сумму за побег

Певица Алла Пугачева немало удивила всех, внезапно покинув страну. В четверг, 29 сентября, СМИ сообщили, что Примадонна снова покинула Россию. Певица с дочкой Лизой и сыном Гарри улетела в Израиль. Сама Примадонна не прокомментировала свой отъезд, поэтому информацию о нем собрали буквально по крупицам. Известно лишь, что звезда с детьми прибыла в аэропорт Внуково на личном микроавтобусе. Там она отправилась на территорию для VIP-клиентов.По информации KP.RU, за границу звезда улетела на частном самолете. Стоимость такого путешествия сейчас очень высока. «Раньше за 3–4 часа полета клиенты платили 20–30 тысяч евро. Сейчас из-за паники и загруженности аэропортов цена, конечно, другая. По моим оценкам, арендовать бизнес-джет стоит от 50–70 тысяч долларов», — рассказал продюсер Дмитрий Ашуров.