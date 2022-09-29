Анджелина Джоли поддержала иранских женщин
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анджелина Джоли поддержала иранских женщин

Анджелина Джоли поддержала иранских женщинАктриса Анджелина Джоли поддержала иранских женщин на фоне протестов в стране

Голливудская актриса Анджелина Джоли поддержала иранских женщин на фоне протестов в стране, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини. Артистка высказалась о ситуации в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Уважение смелым, дерзким и бесстрашным женщинам Ирана. Все, кто десятилетиями выживал и оказывал сопротивление, выходят сегодня на улицы. Женщинам не нужно, чтобы их перевоспитывали, чтобы их моральные принципы и тело контролировали. Им нужна свобода жить и дышать без насилия и угроз», — написала Джоли.

16 сентября в Иране умерла 22-летняя Махса Амини. Девушка приехала в Тегеран, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. В свою очередь, начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал смерть девушки несчастным случаем.

После этого иранки стали массово отрезать волосы и сжигать хиджабы. По всей стране вспыхнули протесты.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4 видео)
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4
Традиции и запреты, что считалось плохой приметой в День мучениц Веры, Надежды и Любови 30 сентября 2022 года
Традиции и запреты, что считалось плохой приметой в День мучениц
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Анджелина Джоли поддержала иранских женщин
Анджелина Джоли поддержала иранских женщин
Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
Эдгард Запашный рассказал, что будет делать, если придет повестка из военкомата
Эдгард Запашный рассказал, что будет делать, если придет повестка из
Александра Гудкова поймали за границей
Александра Гудкова поймали за границей
ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам
ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам
«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой под частичную мобилизацию
«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов англичан
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов
Симпатичная байкерша
Симпатичная байкерша
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля

Топ на сегодня

Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось недостоверным
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось
Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных человека (13 фото)
Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и Airbus
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и

Еще по теме

ЕС пообещал отреагировать на подавление протестов в Иране
Президент Ирана заявил о решительном ответе на протесты в стране
В Иране начались протесты после гибели девушки из-за «неправильного» хиджаба
На фоне слухов о госпитализации Анджелина Джоли встретилась с Пан Ги Муном