Англичанка чуть не погибла, когда ее собака справила нужду ей в рот (2 фото)

Вадим Карасев

Настало время удивительных историй. Абсолютно безумный случай приключился с Амандой из британского Бристоля. Сразу стоит предупредить, что новость предельно противная, поэтому если у вас сейчас обед, то проходите мимо. В общем, в один погожий денек, Аманда решила вздремнуть после вкусной трапезы. Но, к несчастью, на этом обед не закончился, поскольку ее чихуахуа справила нужду ей в рот, пока она спала. А теперь вишенка на торте - собака страдала от мощной диареи.Какого лешего собака решила так поступить с бедной женщиной - непонятно. В итоге Аманда быстро почувствовала последствия собачьего поноса. У нее появились проблемы с кишечником, к которым добавились ещё и судороги. Бедолагу пришлось срочно госпитализировать в больницу с кишечной инфекцией. Как выяснилось, минуты промедления могли бы закончится для англичанки фатально.Спасибо за внимание!