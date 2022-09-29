Антонов указал, что Вашингтон подталкивает к столкновению крупнейшие ядерные державы

США испытывают Россию на прочность, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В статье, опубликованной в журнале National Interest он отметил очевидность прямой вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт на стороне Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вашингтон открыто наращивает поставки Киеву смертоносных вооружений, подчеркнул дипломат. «Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады», — указал он.

По оценкам Антонова, США подталкивает к столкновению крупнейшие ядерные державы. Это чревато непредсказуемыми последствиями, подчеркнул глава российской дипмиссии.