Беременная Ольга Орлова подвергается нападкам хейтеров

Интересное положение певицы и ведущей Ольги Орловой не дает покоя злопыхателям. Артистка наслаждается долгожданной беременностью и с удовольствием демонстрирует поклонникам заметно увеличившийся живот. Правда, не все пользователи радуются за счастливую певицу. Хейтеры сначала распускали слухи, что звезда имитирует свое интересное положение, а затем принялись просто оставлять ей неприятные комментарии. Один из них так зацепил Ольгу, что она опубликовала его на своей странице в соцсети. «Старая уже. Ну куда тебе пузо», — процитировала злопыхательницу экс-солистка «Блестящих».Впрочем, грубить бестактной подписчице Орлова не стала. «Моя ж ты куколка», — лаконично ответила на оскорбление звезда. Напомним, Орлова вышла замуж 27 сентября 2021 года. Свадьба была тайной. Певица рассказала о важном событии лишь спустя несколько месяцев. Фамилию избранника Ольга до сих пор держит в тайне.