Беременная Ольга Орлова подвергается нападкам хейтеров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Беременная Ольга Орлова подвергается нападкам хейтеров

Беременная Ольга Орлова подвергается нападкам хейтеров
Интересное положение певицы и ведущей Ольги Орловой не дает покоя злопыхателям. Артистка наслаждается долгожданной беременностью и с удовольствием демонстрирует поклонникам заметно увеличившийся живот. Правда, не все пользователи радуются за счастливую певицу. Хейтеры сначала распускали слухи, что звезда имитирует свое интересное положение, а затем принялись просто оставлять ей неприятные комментарии. Один из них так зацепил Ольгу, что она опубликовала его на своей странице в соцсети. «Старая уже. Ну куда тебе пузо», — процитировала злопыхательницу экс-солистка «Блестящих».
Впрочем, грубить бестактной подписчице Орлова не стала. «Моя ж ты куколка», — лаконично ответила на оскорбление звезда. Напомним, Орлова вышла замуж 27 сентября 2021 года. Свадьба была тайной. Певица рассказала о важном событии лишь спустя несколько месяцев. Фамилию избранника Ольга до сих пор держит в тайне.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Неизвестные открыли стрельбу в школе в США
Неизвестные открыли стрельбу в школе в США
Процент игр-сервисов в подписке Game Pass увеличивается в последние годы
Процент игр-сервисов в подписке Game Pass увеличивается в последние
Лолита Милявская в ужасе от происходящей ситуации
Лолита Милявская в ужасе от происходящей ситуации
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Беременная Ольга Орлова подвергается нападкам хейтеров
Беременная Ольга Орлова подвергается нападкам хейтеров
Ксения Бородина поскандалила с ГИБДД
Ксения Бородина поскандалила с ГИБДД
Дима Билан рассказал, почему не будет отменять концерты
Дима Билан рассказал, почему не будет отменять концерты
Стало известно о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России
Стало известно о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и
Как ежедневно программировать себя на финансовый и деловой успех: 5 советов и практик
Как ежедневно программировать себя на финансовый и деловой успех: 5
В октябре 2022 года Землю накроет красивый звездопад Дракониды
В октябре 2022 года Землю накроет красивый звездопад Дракониды
Светлана Иванова показала редкое фото 10-летней дочки от Джаника Файзиева
Светлана Иванова показала редкое фото 10-летней дочки от Джаника
Прохор Шаляпин стал объектом расследования
Прохор Шаляпин стал объектом расследования

Топ на сегодня

«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике, застрявшем в Верхнем Ларсе при побеге
«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике,
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
Перечислены признаки травли в школе
Перечислены признаки травли в школе
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии

Еще по теме

Ольга Орлова показала округлившийся живот на фото в бикини
Ольга Орлова призналась, кто виновник ее беременности
Ольга Орлова рассказала, что муж живет у нее
Ольга Орлова рассказала о любви к бывшему мужу