Беременная Ольга Орлова запечатлелась в купальнике на яхте в Турции
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Беременная Ольга Орлова запечатлелась в купальнике на яхте в Турции

Беременная Ольга Орлова запечатлелась в купальнике на яхте в Турции
Телеведущая Ольга Орлова лишний раз доказала, что вынашивает ребенка сама и рассказала, где пройдут роды. Ольга Олова является бывшей солисткой группы «Блестящие». Она не скрывает, что была очень дружна с Жанной Фриске и даже стала крестной мамой ее сына Платона. Уже несколько лет артистка трудится на шоу «Дом-2» в роли телеведущей. Она редко говорит о личной жизни. Однако в прошлом году звезда вышла замуж за бизнесмена Валерия. И хоть он старше избранницы на 10 лет, они счастливы. Недавно Ольга уехала отдыхать в Турцию. На курорте она рассекретила свою беременность. Телеведущая продемонстрировала округлившийся живот. При этом потом она красовалась в платье, скрыв преобразившиеся формы. Некоторые пользователи Сети стали подозревать ее в обмане. Однако Орлова в свои 44 года отметила, что будет рожать второго ребенка. Она посмеялась над обвинениями.
На этот раз телеведущая поделилась кадром, который был сделан на яхте. Она покрасовалась в малиновом купальнике-бюстье. Орлова подчеркнула свой выпирающий живот. При этом она обнажила пополневшие бедра. Артистка не скрывает, что ее формы стали пышнее. Она грациозно позировала на палубе. Поклонники отметили, что Орлова сияет от счастья. Многие надеются, что у нее родится дочка. От первого брака у телеведущей есть сын Артем.  «Какая классная», «Оля, как вы сияете», «Фигурка стала вкусно», «Как похорошела!», «Любуюсь вами», «Как же вам идет беременность», «Преобразились мгновенно», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что ранее артистка призналась, что рожать будет в России.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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