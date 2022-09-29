Бибикова рассказала о механизмах надбавки военной пенсии

С 1 октября будет повышено денежное довольствие военнослужащих и соответственно увеличен размер выплат военным пенсионерам. По словам зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, для силовых ведомств действует особый порядок, их индексация пенсионных выплат привязана к окладу денежного содержания. Об этом она рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты».

В этом году военные пенсии проиндексированы уже дважды. С 1 января — на 8,6 процента, с 1 июня до 19,5 процента от назначенной пенсии. При этом, подчеркнула сенатор, как только принимается решение о повышении должностного оклада военнослужащему, одномоментно повышается и пенсия, независимо от других льготных надбавок.

1 октября доплаты в 19,5 процента отменят, но появится надбавка в размере 15,5 процента для участников Великой Отечественной войны и членов их семей. Также проводится плановая индексация денежного довольствия военнослужащих — согласно постановлению Правительства, будет произведено увеличение на четыре процента.

«Несмотря на то, что в этом году уже была индексация дважды, это не отменило надбавку и с 1 октября», — сказала Елена Бибикова.



