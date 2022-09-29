"Боже, храни королеву": Алеся Кафельникова показа фигуру в белье через год после родов

Вадим Карасев

23-летняя дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся в прошлом году вышла замуж за предпринимателя Георгия Петришина и родила ему малышку, которую назвала Киарой. Девушка работает моделью, поэтому последствия беременности и родов для нее критичны.

От подписчиков ей нередко прилетают вопросы о том, как ей удается совмещать материнство и карьеру в модельном бизнесе, ведь нужно изо всех сил поддерживать фигуру. Однако ей это еще как удается, если взглянуть хотя бы на последний показ бренда Etam.

Трудно поверить, что перед нами мама годовалой девочки, но это далось ей нелегко. "Сама не могу поверить, что родила год назад", — признавалась Алеся подписчикам. Чтобы при росте 175 сантиметров весить 49 килограммов, ей пришлось изнурять себя диетами.



Теперь же Кафельникова немного расслабилась и ограничила свой рацион лишь приготовленной на пару рыбой, овощами и парой яиц с утра. К тому же она пользуется популярным для любителей похудения правилом: не ест после 18:00.

Подписчики оценили усердность и красоту девушки. "Боже, храни королеву", "Нереальная красотка", "На это можно смотреть бесконечно. Особенно если знаешь, что это мамочка в такой форме", —

Кроме того, Алеся признает, что испытывает еще и психологические сложности совмещения материнства с работой. Она охотно поделилась переживаниями с подписчиками своего микроблога.

Сложность в том, что, когда я с ней не рядом, я виню себя — что она скучает, что ей нужна мама, а я не рядом. А с другой стороны, когда мы вместе, и я не работаю, я начинаю терять уверенность в себе и разрушаться как личность.

Кафельникова часто летает на показы в другие города и страны, поэтому думает брать дочку с собой. Теперь она в поисках няни, потому что одна не справляется с уходом. Девушка рассказала, что ей пришлось лететь с малышкой почти сутки и это было труднейшим испытанием.