Бренд «Puma» спустя пять лет ярко вернулся на модные подиумы, шокировав всех своей новой коллекцией одежды
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Бренд «Puma» спустя пять лет ярко вернулся на модные подиумы, шокировав всех своей новой коллекцией одежды

Бренд «Puma» спустя пять лет ярко вернулся на модные подиумы, шокировав всех своей новой коллекцией одежды

Мир моды потрясло знаковое событие. Четырнадцатого сентября бренд «Puma» эффектно вернулся на модные подиумы после пятилетнего относительного затишья. Спортивный гигант ярко заявил о себе на неделе моды в Нью-Йорке, представив на суд пришедших гостей несколько футуристичное шоу под названием «Futrograde», в котором создатели гармонично объединили черты прошлого, настоящего и будущего. На показе Puma Spring/Summer 2023 появились ретро-детали, космические образы и новые коллаборации с брендами «Daper Dan», «Koche», «AC Milan» и «Palomo Spain». В знаковом событии приняли участие многие звёзды из мира спорта, среди которых и баскетболисты НБА.

Предлагаем вам взглянуть на наиболее яркие прикиды с показа, которые особенно запомнились гостям мероприятия.

Много кепок не бывает

Fernanda Calfat

Какой костюм только не придумаешь, чтобы удивить всех присутствующих

Fernanda Calfat

Бренд представил мужскую и женскую коллекции одежды. Их презентация сопровождалась светомузыкой и различными современными эффектами, которые глубоко впечатлили зрителей. Всего было показано 78 вещей.

Странный головной убор способен скрасить любой образ

Fernanda Calfat

Лёгким движением руки куртка превращается в юбку

Fernanda Calfat

В последний раз «Puma» появлялся на презентации в Нью-Йорке в 2017 году.

Классику удачно совместили со спортивным стилем

Taylor Hill

Такого спортивного костюма вы точно никогда ещё не видели

Fernanda Calfat

В следующем году всемирно известному бренду исполнится целых 75 лет. Вполне возможно «Puma» в связи с этой датой подготовит для своих поклонников что-нибудь интересное и незабываемое.

Когда обычные шапки уже наскучили

Taylor Hill

Гость из будущего

Fernanda Calfat

В таком костюме не страшна любая непогода

Fernanda Calfat

Минималистично и достаточно стильно

Fernanda Calfat

Здесь явно чувствуется инопланетный вайб

 Fernanda Calfat

Отличное платье-дождевик

 Fernanda Calfat

В этом образе есть нечто мистическое

Taylor Hill

Так выглядит изящество в сочетании с современными тенденциями

Fernanda Calfat

Куртка, способная превратить человека в колокольчик

Fernanda Calfat

На этом показе бренд «Puma» вышел за рамки привычного

Fernanda Calfat

Немного напоминает детскую пижаму, но всё равно смотрится эффектно

Taylor Hill

В рамках возвращения «Puma» запустил собственное интерактивное пространство в Metaverse под названием «Black Station». Здесь можно ознакомиться с виртуальной коллекцией кроссовок бренда.

Немного анималистики никогда не помешает

Taylor Hill

Мисс загадка

Fernanda Calfat

Оверсайз плюс яркие краски создают отличную комбинацию

Taylor Hill

Здесь вы можете посмотреть целую серию безумных нарядов, которые демонстрировались на различных модных показах, проведённых за последние годы.

# Интересное
По материалам: twizz

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