Бренд «Puma» спустя пять лет ярко вернулся на модные подиумы, шокировав всех своей новой коллекцией одежды

Мир моды потрясло знаковое событие. Четырнадцатого сентября бренд «Puma» эффектно вернулся на модные подиумы после пятилетнего относительного затишья. Спортивный гигант ярко заявил о себе на неделе моды в Нью-Йорке, представив на суд пришедших гостей несколько футуристичное шоу под названием «Futrograde», в котором создатели гармонично объединили черты прошлого, настоящего и будущего. На показе Puma Spring/Summer 2023 появились ретро-детали, космические образы и новые коллаборации с брендами «Daper Dan», «Koche», «AC Milan» и «Palomo Spain». В знаковом событии приняли участие многие звёзды из мира спорта, среди которых и баскетболисты НБА.

Предлагаем вам взглянуть на наиболее яркие прикиды с показа, которые особенно запомнились гостям мероприятия.

Много кепок не бывает

Какой костюм только не придумаешь, чтобы удивить всех присутствующих

Fernanda CalfatFernanda Calfat

Бренд представил мужскую и женскую коллекции одежды. Их презентация сопровождалась светомузыкой и различными современными эффектами, которые глубоко впечатлили зрителей. Всего было показано 78 вещей.

Странный головной убор способен скрасить любой образ

Лёгким движением руки куртка превращается в юбку

Fernanda CalfatFernanda Calfat

В последний раз «Puma» появлялся на презентации в Нью-Йорке в 2017 году.

Классику удачно совместили со спортивным стилем

Такого спортивного костюма вы точно никогда ещё не видели

Taylor HillFernanda Calfat

В следующем году всемирно известному бренду исполнится целых 75 лет. Вполне возможно «Puma» в связи с этой датой подготовит для своих поклонников что-нибудь интересное и незабываемое.

Когда обычные шапки уже наскучили

Гость из будущего

В таком костюме не страшна любая непогода

Минималистично и достаточно стильно

Здесь явно чувствуется инопланетный вайб

Отличное платье-дождевик

В этом образе есть нечто мистическое

Так выглядит изящество в сочетании с современными тенденциями

Куртка, способная превратить человека в колокольчик

На этом показе бренд «Puma» вышел за рамки привычного

Немного напоминает детскую пижаму, но всё равно смотрится эффектно

Taylor HillFernanda CalfatFernanda CalfatFernanda CalfatFernanda CalfatFernanda CalfatTaylor HillFernanda CalfatFernanda CalfatFernanda CalfatTaylor Hill

В рамках возвращения «Puma» запустил собственное интерактивное пространство в Metaverse под названием «Black Station». Здесь можно ознакомиться с виртуальной коллекцией кроссовок бренда.

Немного анималистики никогда не помешает

Мисс загадка

Оверсайз плюс яркие краски создают отличную комбинацию

Taylor HillFernanda CalfatTaylor Hill

Здесь вы можете посмотреть целую серию безумных нарядов, которые демонстрировались на различных модных показах, проведённых за последние годы.