Бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса Маккензи Скотт разводится со вторым мужем через два года после свадьбы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса Маккензи Скотт разводится со вторым мужем через два года после свадьбы

Бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса Маккензи Скотт разводится со вторым мужем через два года после свадьбы

Бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса Маккензи Скотт разводится со вторым мужем через два года после свадьбы

Экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт разводится со своим вторым мужем Дэном Джуиттом менее чем через два года после свадьбы. Об этом сообщает издание The New York Times.

Джуитт работал учителем в школе, где учились дети Безоса и Скотт. Претендовать на состояние Маккензи Скотт, которое оценивается в 34,9 млрд долларов, он, по сообщениям журналистов, не собирается. 

Маккензи Скотт и Дэн Джуитт поженились в марте прошлого года, при этом свадьба не афишировалась. Об этом стало известно, когда сообщение о свадьбе появилось на сайте организации Giving Pledge, которое на данный момент удалено.

Основатель Amazon Джефф Безос и Маккензи Скотт прожили в браке 25 лет и развелись в 2019 году. У них есть четверо детей. Поводом для разрыва стал роман Безоса с Лорен Санчес.

После развода Безос оставил бывшей жене часть акций Amazon, что сделало ее одной из самых богатых женщин в мире и самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes в 2021 году. Маккензи Скотт активно занимается благотворительностью и курирует несколько организаций.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Дагестане погибли четыре человека в аварии с КамАЗом и маршруткой
В Дагестане погибли четыре человека в аварии с КамАЗом и маршруткой
Не только IT: россиянам объяснили, в каких сферах можно хорошо зарабатывать
Не только IT: россиянам объяснили, в каких сферах можно хорошо
Звезда ТНТ рассказал о предложении стать ведущим КВН
Звезда ТНТ рассказал о предложении стать ведущим КВН
Новый вид цианобактерий назван в честь города Апатиты
Новый вид цианобактерий назван в честь города Апатиты
На Xbox уже доступно обновление Labor of Love для Terraria, с новыми достижениями
На Xbox уже доступно обновление Labor of Love для Terraria, с новыми
Власти захотели изымать у «Газпрома» по 50 миллиардов рублей ежемесячно
Власти захотели изымать у «Газпрома» по 50 миллиардов рублей
Из тюрьмы освободили надзирательницу, которая помогла сбежать любовнику — осужденному пожизненно убийце
Из тюрьмы освободили надзирательницу, которая помогла сбежать
В Китае прокомментировали аварию на «Северном потоке»
В Китае прокомментировали аварию на «Северном потоке»
В Госдуме предложили установить квоты на бронь от мобилизации для предприятий
В Госдуме предложили установить квоты на бронь от мобилизации для
Лолита: «С Моисеевым шутили: главное не провонять трупным ядом квартиру, когда ее придут вскрывать»
Лолита: «С Моисеевым шутили: главное не провонять трупным ядом
Привлекают внимание и ловят на себе взгляды окружающих: астрологи назвали самые красивые знаки зодиака
Привлекают внимание и ловят на себе взгляды окружающих: астрологи
Церковный календарь православных праздников на октябрь 2022 года
Церковный календарь православных праздников на октябрь 2022 года

Топ на сегодня

Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Женщина три дня провела в больнице после того, как собака с диареей "брызнула" ей в рот
Женщина три дня провела в больнице после того, как собака с диареей
Хилари Дафф - 35: звезда сериала «Лиззи Магуайер» и певица (15 фото)
Хилари Дафф - 35: звезда сериала «Лиззи Магуайер» и певица (15 фото)
Неделя моды в Париже: Натали Портман, Эль Макферсон, Шейлин Вудли, Айрис Лоу, Мэй Маск посетили показ Dior
Неделя моды в Париже: Натали Портман, Эль Макферсон, Шейлин Вудли,
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось недостоверным
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось

Еще по теме

Бывшая жена богатейшего человека мира стала богатейшей женщиной в США
Бывшая жена богатейшего человека мира на время стала богатейшей женщиной планеты
Джефф Безос и Лорен Санчес решили жить вместе, не дожидаясь официального развода с бывшими
Джефф Безос и Лорен Санчес решили жить вместе, не дожидаясь официального развода с бывшими