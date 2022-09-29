Бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса Маккензи Скотт разводится со вторым мужем через два года после свадьбы

Вадим Карасев

Экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт разводится со своим вторым мужем Дэном Джуиттом менее чем через два года после свадьбы. Об этом сообщает издание The New York Times.

Джуитт работал учителем в школе, где учились дети Безоса и Скотт. Претендовать на состояние Маккензи Скотт, которое оценивается в 34,9 млрд долларов, он, по сообщениям журналистов, не собирается.

Маккензи Скотт и Дэн Джуитт поженились в марте прошлого года, при этом свадьба не афишировалась. Об этом стало известно, когда сообщение о свадьбе появилось на сайте организации Giving Pledge, которое на данный момент удалено.

Основатель Amazon Джефф Безос и Маккензи Скотт прожили в браке 25 лет и развелись в 2019 году. У них есть четверо детей. Поводом для разрыва стал роман Безоса с Лорен Санчес.

После развода Безос оставил бывшей жене часть акций Amazon, что сделало ее одной из самых богатых женщин в мире и самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes в 2021 году. Маккензи Скотт активно занимается благотворительностью и курирует несколько организаций.

Ксения Смирнова