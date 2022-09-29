CD Projekt Red объявила, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 млн копий
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

CD Projekt Red объявила, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 млн копий

CD Projekt Red объявила, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 млн копий


Стартовавшая не лучшим образом в 2020 году игра Cyberpunk 2077 преодолела отметку в 20 миллионов продаж. Об этом сообщила команда разработчиков из CD Projekt Red, поблагодарив всех, кто приобрел ролевую игру:

Более 20 миллионов киберпанков посетили Найт-Сити – веселились с Джеки и учились жить с Джонни, катались с Панам и ныряли с Джуди, тусовались с Ривером и слушали песни Керри. Спасибо вам, надеемся увидеть всех в баре «Посмертие»!

Напомним, меньше чем через 2 недели после релиза Cyberpunk 2077 разработчики сообщили, что продажи превысили 13 миллионов копий. Однако, из-за больших проблем с игрой на старте, некоторые игроки возвращали деньги за проект. В результате, чтобы преодолеть отметку в 20 миллионов продаж разработчикам потребовалось почти 2 года.

Недавно стало известно о первом (и единственном) DLC для Cyberpunk 2077, а также о решении разработчиков прекратить развитие проекта на Xbox One и Playstation 4.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Церковный календарь православных праздников на октябрь 2022 года
Церковный календарь православных праздников на октябрь 2022 года
В США допустили причастность Байдена к инциденту на «Северных потоках»
В США допустили причастность Байдена к инциденту на «Северных потоках»
В Госдуме предложили ввести новую льготу для ветеранов
В Госдуме предложили ввести новую льготу для ветеранов
CD Projekt Red объявила, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 млн копий
CD Projekt Red объявила, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 млн
Томский губернатор поручил главам муниципалитетов круглосуточно быть на связи с военкомами
Томский губернатор поручил главам муниципалитетов круглосуточно быть
Мобилизованных защитят от коллекторов
Мобилизованных защитят от коллекторов
Лена Катина о состоянии больного раком мужа: «Риск есть, болезнь щитовидной железы может вернуться»
Лена Катина о состоянии больного раком мужа: «Риск есть, болезнь
Ubisoft снова перенесла Skull and Bones — теперь на 2023 год
Ubisoft снова перенесла Skull and Bones — теперь на 2023 год
Россия захотела продать долги других стран
Россия захотела продать долги других стран
На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
Как выглядят киноверсии диснеевских принцесс (8 фото)
Как выглядят киноверсии диснеевских принцесс (8 фото)
6 главных секретов счастья для Близнецов
6 главных секретов счастья для Близнецов

Топ на сегодня

Как средства с арбутином «стирают» пигментные пятна и выравнивают тон кожи
Как средства с арбутином «стирают» пигментные пятна и выравнивают тон
Первый в СССР, кто осмелился на каминг-аут, но потом нашел невесту-американку. Революционер Боря Моисеев
Первый в СССР, кто осмелился на каминг-аут, но потом нашел
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Стал известен порядок розыска уклоняющихся от повестки россиян
Стал известен порядок розыска уклоняющихся от повестки россиян
Женщина три дня провела в больнице после того, как собака с диареей "брызнула" ей в рот
Женщина три дня провела в больнице после того, как собака с диареей

Еще по теме

CD Projekt RED рассказали о продажах Cyberpunk 2077 и The Witcher 3
Первое крупное DLC для Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году
Официально: CD Projekt RED завершает поддержку Cyberpunk 2077 на Xbox One
CD Projekt Red поблагодарила игроков Cyberpunk 2077