CD Projekt Red объявила, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 млн копий

Вадим Карасев





Стартовавшая не лучшим образом в 2020 году игра Cyberpunk 2077 преодолела отметку в 20 миллионов продаж. Об этом сообщила команда разработчиков из CD Projekt Red, поблагодарив всех, кто приобрел ролевую игру:

Более 20 миллионов киберпанков посетили Найт-Сити – веселились с Джеки и учились жить с Джонни, катались с Панам и ныряли с Джуди, тусовались с Ривером и слушали песни Керри. Спасибо вам, надеемся увидеть всех в баре «Посмертие»!

Напомним, меньше чем через 2 недели после релиза Cyberpunk 2077 разработчики сообщили, что продажи превысили 13 миллионов копий. Однако, из-за больших проблем с игрой на старте, некоторые игроки возвращали деньги за проект. В результате, чтобы преодолеть отметку в 20 миллионов продаж разработчикам потребовалось почти 2 года.

Недавно стало известно о первом (и единственном) DLC для Cyberpunk 2077, а также о решении разработчиков прекратить развитие проекта на Xbox One и Playstation 4.