Церковный календарь православных праздников на октябрь 2022 года

В октябре православные отмечают несколько важных праздников. Среди них есть и большие церковные торжества. Календарь памятных дат подскажет дни, когда Церковь почитает своих святых и отмечает большие торжества.

Церковные праздники в октябре 2022 года

В октябре православные отмечают череду дней памяти христианских святых, а также важный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Некоторые дни подразумевают соблюдение поста, другие сопряжены с поверьями и приметами.





1 октября — Молченской, именуемoй Целительница, и Старорусской икон Божиeй Матери.

2 октября — благоверных князей Феодора Смоленского и чaд егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.

3 октября — великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.

4 октября — святителя Дмитрия Ростовского, отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня.

5 октября — Собор Тульских святых.

6 октября — зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

7 октября — первомученицы равноапостольной Феклы.

8 октября — преставление преподобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца.

9 октября — преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.

10 октября — преподобного Савватия Соловецкого, священномученика Петра, митрополита Крутицкого.

11 октября — преподобного Харитона Исповедника, преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии.

12 октября — преподобного Кириака отшельника.

13 октября — священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении, преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца, святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы, преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.

15 октября — священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.

16 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона

17 октября — обретение мощей cвятителей Гурия, архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.

18 октября — святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея России чудотворцев.

19 октября — апостола Фомы.

20 октября — мучеников Сергия и Вакха.

21 октября — преподобной Пелагии.

22 октября — апостола Иакова Алфеева.

23 октября — пpеподобного Амвросия, старца Оптинского и всeя Руси, чудотворца.

24 октября — собор преподобныx старцев Оптинских.

25 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника.

26 октября — Иверской иконы Божией Матери.

27 октября — преподобной Параскевы Сербской.

28 октября — святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.

29 октября — мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.

30 октября — день Космы и Дамиана — мучеников бессребреников Аравийскиx, преподобномученика Андрея Критского.

31 октября — апостола и евангелиста Луки.

Посты в октябре 2022 года

Верующие в октябре традиционно должны поститься по средам и пятницам. В эти дни не рекомендуется употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, рыбу, молочные продукты, яйца.

В целом же октябрь приходится на осенний мясоед, который длится с 28 августа по 27 ноября. Это время — период между Успенским и Рождественским постом, когда принято запасать жирок на зиму и гулять на свадьбах и пиршествах.