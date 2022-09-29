Церковный календарь православных праздников на октябрь 2022 года
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Церковный календарь православных праздников на октябрь 2022 года

Церковный календарь православных праздников на октябрь 2022 года

В октябре православные отмечают несколько важных праздников. Среди них есть и большие церковные торжества. Календарь памятных дат подскажет дни, когда Церковь почитает своих святых и отмечает большие торжества.

Церковные праздники в октябре 2022 года

В октябре православные отмечают череду дней памяти христианских святых, а также важный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Некоторые дни подразумевают соблюдение поста, другие сопряжены с поверьями и приметами.


  • 1 октября — Молченской, именуемoй Целительница, и Старорусской икон Божиeй Матери.
  • 2 октября — благоверных князей Феодора Смоленского и чaд егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.
  • 3 октября — великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.
  • 4 октября — святителя Дмитрия Ростовского, отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня.
  • 5 октября — Собор Тульских святых.
  • 6 октября — зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
  • 7 октября — первомученицы равноапостольной Феклы.
  • 8 октября — преставление преподобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца.
  • 9 октября — преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова, святителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.
  • 10 октября — преподобного Савватия Соловецкого, священномученика Петра, митрополита Крутицкого.
  • 11 октября — преподобного Харитона Исповедника, преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии.
  • 12 октября — преподобного Кириака отшельника.
  • 13 октября — священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении, преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца, святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
  • 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы, преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
  • 15 октября — священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.
  • 16 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона
  • 17 октября — обретение мощей cвятителей Гурия, архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.
  • 18 октября — святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея России чудотворцев.
  • 19 октября — апостола Фомы.
  • 20 октября — мучеников Сергия и Вакха.
  • 21 октября — преподобной Пелагии.
  • 22 октября — апостола Иакова Алфеева.
  • 23 октября — пpеподобного Амвросия, старца Оптинского и всeя Руси, чудотворца.
  • 24 октября — собор преподобныx старцев Оптинских.
  • 25 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника.
  • 26 октября — Иверской иконы Божией Матери.
  • 27 октября — преподобной Параскевы Сербской.
  • 28 октября — святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.
  • 29 октября — мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.
  • 30 октября — день Космы и Дамиана — мучеников бессребреников Аравийскиx, преподобномученика Андрея Критского.
  • 31 октября — апостола и евангелиста Луки.

Посты в октябре 2022 года

Верующие в октябре традиционно должны поститься по средам и пятницам. В эти дни не рекомендуется употреблять в пищу продукты животного происхождения — мясо, рыбу, молочные продукты, яйца.

В целом же октябрь приходится на осенний мясоед, который длится с 28 августа по 27 ноября. Это время — период между Успенским и Рождественским постом, когда принято запасать жирок на зиму и гулять на свадьбах и пиршествах.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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