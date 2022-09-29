Что будет с пенсиями в 2023 году

Стало известно, насколько вырастут пенсии с первого января 2023 года. Страховую пенсию для неработающих пенсионеров индексируют ежегодно. Минтруд РФ опубликовал официальные данные. Так, стало известно, на какие денежные выплаты могут рассчитывать граждане. Страховые пенсии неработающих граждан уже индексировались в июне на 10%. Через три месяца они увеличатся еще на 4,8%. Правительство внесло проект бюджета Социального фонда в Госдуму. Согласно ему, средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21864 рубля. «Ежегодно индексация пенсий проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен. С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8%, что обеспечит прибавку в среднем в размере тысячи рублей. Таким образом суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)», — сообщил министр Антон Котяков. Как отметили в ведомстве, в начале года эта категория пенсий составляла 19017 рублей, а в декабре увеличилась до 20864 рубля из-за летней индексации. Так, годовой рост пенсий составит 15,28% и превысит прогнозируемую в 2022 году инфляцию на уровне 12,4%. На выплату различных пенсий заложат 9,5 трлн рублей, а на выплату страховых — почти 9 трлн рублей, сообщает Минтруд РФ.