День 29 сентября в истории

Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в декабре 2019 года.

Согласно исследованиям, проведенным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, около 1/3 всего производимого в мире продовольствия утрачивается или выбрасывается в виде отходов. Ежегодно до потребителей не доходит порядка 14% всех произведенных продуктов питания на сумму более 400 миллиардов долларов США.

Всемирный день сердца.

Проводится с 2000 года по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти и инвалидности в мире. Ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней.

По данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность.

Всемирный день моря.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Ассамблеи Международной морской организации в 1977 году. До 1980 года отмечался 17 марта, а потом был перенесен на последний четверг сентября.

Целью Всемирного дня моря является привлечение внимания мировой общественности к сохранению биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений, а также к таким острым проблемам, как безопасность морских перевозок, борьба с браконьерством и необходимость защиты водных пространств от нефтяного загрязнения.

65 лет назад (1957) в Челябинске‑40 (ныне Озёрск) на предприятии по производству ком­понентов ядерного оружия (ныне ФГУП «ПО «Маяк» в составе «Росатома») произошла радиаци­онная авария.

На предприятии взорвалась емкость с ядерными от­ходами. Мощность взрыва, по разным оценкам, составила от 70 до 100 тонн в тротиловом эквиваленте. Радиоактивное облако накрыло территорию площадью 23 тыс. кв. километров, на которой проживали порядка 270 тысяч человек (более 200 населенных пунктов Челябинской, Свердловской и Тюменской областей).

Более 30 лет данные о произошедшей катастрофе были засекречены. Официальная информация появилась лишь в начале 1990‑х годов.

80 лет назад (1942) в оккупированном немецко-фашист­скими войсками Краснодоне образована подпольная ком­сомольская организация «Молодая гвардия».

Краснодон был захвачен фашистами в июле 1942 года и практически сразу в городе и расположенных недалеко от него посёлках стали появляться небольшие молодежные подпольные организации. Поначалу они не были между собой связаны, но к концу сентября им удалось объединиться в единую организацию. Название — «Молодая гвардия» - было предложено Сергеем Тюлениным. Кто возглавлял организацию до сих пор достоверно неизвестно.

Молодогвардейцы (около 100 человек) вели антифашистскую пропаганду, совершали диверсии, освобождали военнопленных из концлагерей, подожгли здание немецкой биржи труда, где хранились списки людей, которых хотели угнать в трудовое рабство.

Фашисты вышли на след подпольщиков в январе 1943 года. Начались массовые аресты. Лишь 13 молодогвардейцам удалось спастись, остальные были расстреляны.

81 год назад (1941) в Киеве начались массовые расстрелы в урочище Бабий Яр.

Киев был занят фашистами 19 сентября 1941 года. Овраг Бабий Яр немецкое командование стало использовать как место массовых расстрелов. Первыми жертвами, 27 сентября, стали пациенты психиатрической больницы им. Ивана Павлова.

29 сентября, по приказу немецких властей, еврейское население Киева к 8 часам утра собралось на углу Мельниковой и Доктеривской улиц с документами и ценными вещами. Как им сказали, для переписи и переселения. Всех собравшихся палачи, отобрав у них все ценности, согнали к Бабьему Яру и расстреляли.

За два дня, 29 и 30 сентября, были убиты 33 тысячи 771 человек — почти все еврейское население Киева. Организаторами массового убийства были военный комендант Киева генерал-майор Курт Эберхард, начальник айнзацкоманды «С» бригадефюрер СС Отто Раш и обергруппенфюрер СС Фридрих Эккельн. Непосредственно руководил казнью начальник зондеркоманды «4» штандартенфюрер СС Пауль Блобель.

Массовые казни в Бабьем Яру продолжались практически до освобождения Киева в 1943 году. По разным данным, здесь в период с 1941 по 1943 год были расстреляны от 70 000 до 200 000 человек.

81 год назад (1941) начала работу Московская конференция по вопросу о взаимных военных поставках.

На трехсторонней встрече представители СССР, Великобритании и США приняли решение о предоставлении Советскому Союзу помощи вооружением и стратегическими материалами и наших поставках в США и Великобританию сырья для военного производства. Поставки предусматривались Соединёнными Штатами на основе закона о ленд-лизе, а Англией — на основе соглашения о взаимных поставках, кредите и порядке платежей.

В соответствии с протоколом, который был подписан 1 октября 1941 года, США обязались поставить в Советский Союз 85 тысяч грузовиков. Кроме того, СССР должен был получить от союзников 3,5 тысяч танков, 4,5 тысяч самолётов, 2 тысяч тонн алюминия, 1 тысяч тонн броневых листов и др. В свою очередь Советский Союз должен был снабжать Англию и США сырьем для военного производства, в котором они испытывали нужду.

100 лет назад (1922) из Петрограда отплыл пароход «Обербургомистр Хакен», на борту которого были неугодные советской власти представители интеллигенции.

Весной 1922 года Владимир Ленин предложил заменить смертную казнь для активно выступающих против советской власти высылкой за границу. В августе в газете «Правда» появилось сообщение о том, что высылка «активных контрреволюционных элементов и буржуазной интеллигенции является первым предупреждением Советской власти по отношению к этим слоям». Лев Троцкий так прокомментировал эту акцию: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно».

Среди пассажиров парохода «Обербургомистр Хакен» были философы Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Ильин, В.В. Зворыкин, Н.А. Цветков, В.И. Ясинский и др. В ноябре из Петрограда отплыл второй пароход с изгнанниками на борту — «Пруссия». Из страны уезжали ученые-философы Н.О. Лосский, И.И. Лапшин и др.

Эта акция, получившая позднее название «Философский пароход», стала беспрецедентным актом в мировой истории: власть целенаправленно и добровольно снижала духовный и умственный потенциал своего народа, изгоняя из государства самых образованных, талантливых и творческих людей.

Высылка из страны ученых, врачей, педагогов, писателей, поэтов, деятелей искусства не ограничилась лишь двумя пароходами, высылались за рубеж также поездами. В общей сложности из страны в 1922-1923 годах уехали 75 человек, среди них 35 ученых и педагогов, 19 писателей, 12 экономистов, агрономов и кооператоров, 4 инженера.

104 года назад (1918) был создан Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе.

29 сентября 1918 года был подписан декрет об учреждении при Наркомате просвещения РСФСР Государственного рентгенологического и радиологического института. Он был создан по инициативе профессоров М.И. Неменова и А.Ф. Иоффе и состоял из трех отделов. Впоследствии институт неоднократно реорганизовывался и переименовывался.

Сегодня Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе — один из крупнейших научных центров России, в котором ведутся как фундаментальные, так и прикладные исследования в важнейших областях современной физики и технологии.

115 лет назад (1907) состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге.

В то время в городе главным средством передвижения была конка, и их владельцы отчаянно сопротивлялись появлению трамваев. Только в 1904 году, когда этот вид транспорта завоевал признание в большинстве крупнейших городов мира, инженеры Яков Гаккель и Генрих Графтио разработали проект трамвайного движения в Петербурге.

Первый трамвай — маленький яркий вагон английской фирмы «Бреш» — ходил по маршруту от Адмиралтейства по Конногвардейскому бульвару через Благовещенский мост до пересечения 8-й линии с Большим проспектом Васильевского острова. Через год в Петербурге работали уже 9 трамвайных маршрутов.

Сегодня в Санкт-Петербурге действует около 40 трамвайных маршрутов, работает 6 трамвайных парков. Северная столица занимает 4-е место в мире по протяжённости трамвайных путей.

158 лет назад (1864) в Москве была основана Центральная политехническая библиотека.

Инициаторами её создания стали члены Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В основу собрания легли девять книг, подаренных основателями общества.

Сегодня в фондах библиотеки хранится 3,5 миллиона изданий на русском и иностранных языках. Среди них, книги по техническим и естественным наукам, промышленности, транспорту, связи, экологии, строительству, архитектуре и другим дисциплинам.

Центральная политехническая библиотека, одна из старейших в России, входит в состав Политехнического музея.

193 года назад (1829) была создана уголовная полиция Лондона, получившая название Скотланд-Ярд.

До XIX века полиции в Великобритании не было. Согласно действовавшим тогда законам, повинность по поддержанию общественного порядка ложилась на всех подданных короля Англии. Жители, не желая выполнять эти функции, нанимали кого-либо вместо себя. В Лондоне и в других городах стали появляться так называемые «ловцы воров»: детективы, занимавшиеся этим ради наживы, либо из мести или просто в поисках приключений. Противостоять преступникам фактически было некому.

К началу XIX века положение в сфере правопорядка в Лондоне стало ужасающим. Городские власти в качестве эксперимента сформировали полупрофессиональную команду быстрого реагирования, состоявшую из дюжины молодых людей. Они не только следили за порядком на улицах, но и посещали притоны, запоминая лица преступников, чтобы впоследствии их опознать. Позднее их усилили несколькими вооруженными конными патрулями. Но и это не спасло положение.

Министр внутренних дел Роберт Пиль решил, не смотря на негативное отношение общественности к этой затее, создать настоящую полицейскую службу. Парламент одобрил соответствующий закон.

29 сентября 1829 года первые констебли полиции Лондона начали нести патрульно-постовую службу в городе. Руководителями столичной полиции стали подполковник Чарльз Роан и адвокат Ричард Мэйн. Они разработали план действий и набрали необходимое количество людей. Чарльз Роан также создал структуру полицейских сил, которая во многом сохранилась до настоящего времени.

Название Скотланд-Ярд произошло от первоначального места расположения штаб-квартира столичной полиции. Она разместилась на улице Большой Скотланд-Ярд в районе Уайтхолла.

Современная штаб-квартира полиции расположена в районе Вестминстер. В штате Скотланд-Ярда работают более 40 тысяч сотрудников.

372 года назад (1650) в Лондоне было открыто первое в мире брачное агентство.

Его открыл выпускник колледжа Святого Джона, английский купец Генри Робинсон. Агентство носило весьма деликатное название — «Бюро ухаживаний и встреч».

Одним из первых клиентов брачного агентства стал сэр Джон Даймли. Он пожелал создать семью с женщиной, которая «обладала состоянием в 300 гиней (около 500 тысяч долларов), не важно, является ли она вдовой или беременной от бывшего мужа».

Агентство проработало всего год, и было закрыто. Его владельца обвинили в посягательстве на тайну личной жизни. Возмущение вызвали вопросы в анкетах, которые заполнялись клиентами, о размере состояния и наличии недвижимости.

Хотя первое брачное агентство и поработало недолго, поиск спутника жизни через службу знакомств стал весьма популярным и с каждым годом количество клиентов брачных агентств лишь увеличивается.