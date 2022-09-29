День Веры, Надежды и Любови, посвященный истории христианских мучениц, отмечают 30 сентября
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День Веры, Надежды и Любови, посвященный истории христианских мучениц, отмечают 30 сентября

День Веры, Надежды и Любови, посвященный истории христианских мучениц, отмечают 30 сентября

Ежегодно в последний день сентября верующие отмечают особый праздник — День святых Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. В 2022 году праздник отмечают в пятницу, 30 сентября.

История церковного праздника День Веры, Надежды и Любови

Праздник посвящен памяти святых мучениц, живших во II веке, когда христиан преследовали за их веру. Благочестивая вдова София назвала своих дочерей в честь главных христианских благодетелей — Вера, Надежда и Любовь. Она привила детям свою крепкую веру и любовь к Богу и воспитала их в соответствии с христианской моралью.



Слухи о семье дошли до императора Адриана II. Верный языческим святыням правитель приказал доставить Софию с дочерьми ко двору и велел им отречься от веры в Господа. Но ни увещевания придворной язычницы, ни жесткие приказы императора не убедили женщину и детей отказаться от своих убеждений.

Тогда Адриан II вышел из себя и приказал пытать девочек на глазах у их матери. Младшей дочери было всего девять лет, а двум другим — 10 и 12, однако все истязания девочки переносили стоически и оставались тверды в своей вере. Император не смог сломить их, поэтому повелел обезглавить, кинув останки под ноги несчастной матери.



София похоронила дочерей на холме за Римом у Аппиевой дороги и оплакивала их два дня без остановки. На третий женщина скончалась от невыносимых душевных мук и упокоилась рядом с детьми.

За перенесенные во имя Христа страдания Софию, Веру, Надежду и Любовь причислили к лику святых.

Главные традиции православного торжества

В народе праздник носит название бабьих именин. В деревнях поздравлять было принято не только обладательниц имен Вера, Надежда, Любовь и София, которых было на Руси много, но и женщин в целом. Считалось, что именно женская мудрость и сила духа лежат в основе благополучия семьи, о чем и принято напоминать в день торжества.



При этом самим женщинам в «бабьи именины» полагается оплакивать все проблемы, которые есть в их жизни. По поверью, выплакав все обиды и горести, женщины ограждают семью от новых невзгод.



Пост в этот день не соблюдается, поэтому ограничений на употребление животных продуктов нет. Тем не менее пышные пиршества в День Веры, Надежды, Любви и Софии устраивать не принято, ведь повод у праздника трагичный.


# Общество Праздники
По материалам: rsute

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