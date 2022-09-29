Десятимесячную девочку из Петербурга из-за удушения стулом доставили в больницу

В Санкт-Петербурге годовалая девочка засунула голову между перекладинами детского стула и застряла, сообщают «Невские новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мать занималась другими детьми, а девочка находилась одна в комнате. Ребенок запутался в конструкции стула, произошло удушение. Девочку увезли в больницу в состоянии клинической смерти.

Несчастный случай произошел в квартире на улице Белы Куна, 13/4.