Десятимесячную девочку из Петербурга из-за удушения стулом доставили в больницу
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Десятимесячную девочку из Петербурга из-за удушения стулом доставили в больницу

Десятимесячную девочку из Петербурга из-за удушения стулом доставили в больницу

В Санкт-Петербурге годовалая девочка засунула голову между перекладинами детского стула и застряла, сообщают «Невские новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мать занималась другими детьми, а девочка находилась одна в комнате. Ребенок запутался в конструкции стула, произошло удушение. Девочку увезли в больницу в состоянии клинической смерти.

Несчастный случай произошел в квартире на улице Белы Куна, 13/4. 

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По материалам: pnp.ru

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