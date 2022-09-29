Дима Билан рассказал, почему не будет отменять концерты

Певец Дима Билан не стал, как некоторые артисты, отменять свои выступления. Некоторые звезды свернули гастрольную деятельность на фоне последних событий. 40-летний Дима Билан объяснил, почему не последовал их примеру. Триумфатор «Евровидения-2008» отправился в большой гастрольный тур. Дима запланировал несколько концертов в Сибири. Рано утром он находился на вокзале в Улан-Удэ, куда прибыл из Иркутска. По его словам, эти концерты были запланированы еще в марте. Певец не согласился с коллегами по шоу-бизнесу, которые отменили свои выступления. «Быть нужным сейчас своим ремеслом людям — выше этой цели для артиста мало что существует! И я это глубинно понимаю! Я со своими людьми, мы заслужили друг друга долгими — долгими испытаниями на прочность», — отметил Билан. По словам артиста, его обезоружили доброта, расположение и доверие поклонников – проводников и представителей других профессий, которых он встречает по пути в запланированные города. «Сегодня на перроне снова были солдаты! Нашим большим коллективом мы разгружали аппаратуру, а они загружали рюкзаки и сумки цвета хаки! Я стоял и смотрел, пытаясь поймать взгляд, чтобы сказать заветное: «С Богом!» Какая-то особая энергия была вокруг ребят, либо была всегда, либо стала отчетливо видна в эти особенные дни! Я про себя подумал — а ведь вот они родные люди и лица!» — растрогался музыкант.Заслуженный артист России заявил, что почувствовал необъяснимый ореол вокруг людей на перроне. Они могли общаться глазами, без слов. «Солдаты 35-50 лет, с очень благородными лицами, пронизывающим уверенным взглядом! «Димон, может, сфотографируемся на долгую память?» — «Конечно!» — «Мы еще обязательно увидимся!» — сказали мы друг другу! Мне было легко смотреть им в глаза, и мы пошли в рассветное утро», — рассказал Билан. Исполнитель хита «Молния» верит в силу музыки, в то, что она может исцелять людей, придавать им силы и энергию. Концерты, по его признанию, проходят в атмосфере натянутой струны. «Не секрет, что музыка имеет заряд и всегда помогала людям, и лично мне справляться с разными состояниями и чувствами, а их спектр был за всю мою жизнь максимальным, насколько возможно в моей профессии», — высказался певец. Дима похвалил зрителей, которые держат голову «холодной», делятся своими чувствами, которые делают их полноценными людьми. «Я вас люблю, как люблю свою большую семью, и она в России. И я! А где мне быть сейчас», — сообщил подопечный Яны Рудковской. Свою задачу как артиста Билан видит в том, чтобы оставаться невозмутимым в любых ситуациях. Это всегда большая внутренняя работа, но это входит в обязанности профессии. Именно поэтому музыкант не последовал примеру коллег. «Я не буду отменять концерты, ибо это не честно! Оставить нас без этой энергии, которая и строить, и жить помогает! Я здесь, где меня ждут! А меня ждут, и спасибо вам за это!» — добавил певец. При этом Дима пообещал часть прибыли со своих концертов в туре перечислять в качестве благотворительной помощи детским домам и школам, а также нуждающимся людям.