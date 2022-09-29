Дима Билан рассказал, почему не будет отменять концерты
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дима Билан рассказал, почему не будет отменять концерты

Дима Билан рассказал, почему не будет отменять концерты
Певец Дима Билан не стал, как некоторые артисты, отменять свои выступления. Некоторые звезды свернули гастрольную деятельность на фоне последних событий. 40-летний Дима Билан объяснил, почему не последовал их примеру. Триумфатор «Евровидения-2008» отправился в большой гастрольный тур. Дима запланировал несколько концертов в Сибири. Рано утром он находился на вокзале в Улан-Удэ, куда прибыл из Иркутска. По его словам, эти концерты были запланированы еще в марте. Певец не согласился с коллегами по шоу-бизнесу, которые отменили свои выступления. «Быть нужным сейчас своим ремеслом людям — выше этой цели для артиста мало что существует! И я это глубинно понимаю! Я со своими людьми, мы заслужили друг друга долгими — долгими испытаниями на прочность», — отметил Билан. По словам артиста, его обезоружили доброта, расположение и доверие поклонников – проводников и представителей других профессий, которых он встречает по пути в запланированные города. «Сегодня на перроне снова были солдаты! Нашим большим коллективом мы разгружали аппаратуру, а они загружали рюкзаки и сумки цвета хаки! Я стоял и смотрел, пытаясь поймать взгляд, чтобы сказать заветное: «С Богом!» Какая-то особая энергия была вокруг ребят, либо была всегда, либо стала отчетливо видна в эти особенные дни! Я про себя подумал — а ведь вот они родные люди и лица!» — растрогался музыкант.
Заслуженный артист России заявил, что почувствовал необъяснимый ореол вокруг людей на перроне. Они могли общаться глазами, без слов. «Солдаты 35-50 лет, с очень благородными лицами, пронизывающим уверенным взглядом! «Димон, может, сфотографируемся на долгую память?» — «Конечно!» — «Мы еще обязательно увидимся!» — сказали мы друг другу! Мне было легко смотреть им в глаза, и мы пошли в рассветное утро», — рассказал Билан. Исполнитель хита «Молния» верит в силу музыки, в то, что она может исцелять людей, придавать им силы и энергию. Концерты, по его признанию, проходят в атмосфере натянутой струны. «Не секрет, что музыка имеет заряд и всегда помогала людям, и лично мне справляться с разными состояниями и чувствами, а их спектр был за всю мою жизнь максимальным, насколько возможно в моей профессии», — высказался певец. Дима похвалил зрителей, которые держат голову «холодной», делятся своими чувствами, которые делают их полноценными людьми. «Я вас люблю, как люблю свою большую семью, и она в России. И я! А где мне быть сейчас», — сообщил подопечный Яны Рудковской. Свою задачу как артиста Билан видит в том, чтобы оставаться невозмутимым в любых ситуациях. Это всегда большая внутренняя работа, но это входит в обязанности профессии. Именно поэтому музыкант не последовал примеру коллег. «Я не буду отменять концерты, ибо это не честно! Оставить нас без этой энергии, которая и строить, и жить помогает! Я здесь, где меня ждут! А меня ждут, и спасибо вам за это!» — добавил певец. При этом Дима пообещал часть прибыли со своих концертов в туре перечислять в качестве благотворительной помощи детским домам и школам, а также нуждающимся людям.
# Шоу-бизнес Билан Дима
По материалам: z-aya

Последние новости

Неизвестные открыли стрельбу в школе в США
Неизвестные открыли стрельбу в школе в США
Процент игр-сервисов в подписке Game Pass увеличивается в последние годы
Процент игр-сервисов в подписке Game Pass увеличивается в последние
Лолита Милявская в ужасе от происходящей ситуации
Лолита Милявская в ужасе от происходящей ситуации
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Беременная Ольга Орлова подвергается нападкам хейтеров
Беременная Ольга Орлова подвергается нападкам хейтеров
Ксения Бородина поскандалила с ГИБДД
Ксения Бородина поскандалила с ГИБДД
Дима Билан рассказал, почему не будет отменять концерты
Дима Билан рассказал, почему не будет отменять концерты
Стало известно о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России
Стало известно о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и
Как ежедневно программировать себя на финансовый и деловой успех: 5 советов и практик
Как ежедневно программировать себя на финансовый и деловой успех: 5
В октябре 2022 года Землю накроет красивый звездопад Дракониды
В октябре 2022 года Землю накроет красивый звездопад Дракониды
Светлана Иванова показала редкое фото 10-летней дочки от Джаника Файзиева
Светлана Иванова показала редкое фото 10-летней дочки от Джаника
Прохор Шаляпин стал объектом расследования
Прохор Шаляпин стал объектом расследования

Топ на сегодня

«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике, застрявшем в Верхнем Ларсе при побеге
«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике,
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
Перечислены признаки травли в школе
Перечислены признаки травли в школе
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии

Еще по теме

Дима Билан спел дуэтом с Максимом Галкиным (видео)
Влогер Дима Билан: певец снял документальный фильм в стиле арт-хаус об Олимпиаде в Рио
Дима Билан поправился и соблазняет поклонников откровенными кадрами
Билан напугал поклонников своей худобой