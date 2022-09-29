Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
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Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти

Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
Директор певца Бориса Моисеева, Горох сразу после смерти артиста побежал по ток-шоу. Арт-директор ныне покойного Бориса Моисеева Сергей Горох на следующий день после смерти артиста появился на телевидении. Сергей Горох стал главным героем ток-шоу Андрея Малахова «Малахов» на канале «Россия 1». Он рассказал, как застал Бориса Моисеева мертвым в его же квартире, придя навестить знаменитость. Сергей Горох признался, что обычно приезжал к Борису Моисееву после четырех часов дня, но в день смерти сделал это раньше.
«Но 27 сентября как чувствовал, поехал пораньше — около двух часов дня. Открыл дверь... Прохожу и вижу, Боря лежит на диване, укрылся, голова чуть приподнята, открыты глаза... Подошел, взял его за руку… и понял, что его уже нет…» — всхлипывал Сергей Горох перед Андреем Малаховым. Сергей Горох добавил также, что у Бориса Моисеева была так называемая тревожная кнопка, которая срабатывала в нужный момент. Почему она не сработала в роковой день, Горох не рассказал. Напомним, 68-летний Борис Моисеев умер 27 сентября в своей квартире. Причиной смерти стал инсульт. О дате и месте прощания с Борисом Моисеевым до сих пор ничего неизвестно.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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