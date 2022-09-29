Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
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Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева

Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев на днях скончался. Смерть Бориса Моисеева стала настоящим шоком для всех его друзей и поклонников. Несмотря на три перенесенных инсульта, он чувствовал себя удовлетворительно и не собирался прощаться с миром. По словам арт-директора певца Сергея Гороха, который впервые рассказал о смерти Бориса Моисеева в шоу «МАЛАХОВ» на «России 1», они никогда не разговаривали о смерти. Музыкант, несмотря на болезнь, был самостоятелен, сам заботился о себе и чувствовал себя нормально. Обычно Сергей Горох приезжал к Борису Михайловичу днем, около четырех-пяти часов вечера. Они общались, говорили, обсуждали дела.
«А в этот раз что-то подсказало мне, что надо срочно приехать, и я у него был уже в 14.00. Открыл дверь, но не услышал привычного «привет». Я пошел дальше по коридору и увидел Борю, который лежал на диване, накрытый одеялом, голова чуть приподнята. Я подумал, что ему плохо стало. Подошел ближе, взял за руку и понял — его уже нет», — признался Горох Андрею Малахову. Шок у арт-директора не прошел до сих пор. Сергей говорит, что Боре несколько раз становилось плохо за эти годы, но он всегда писал эсэмэс, звонил. Была у него и тревожная кнопка, которая срабатывала в нужный момент. Друзья и коллеги говорят, что только Сергей и остался у Бориса, который остро ощущал одиночество. Когда закончились концерты, то друзья постепенно стали заниматься своими делами и забыли Моисеева. «Он не просто друг, а мой учитель. Я с ним воплотил все свои творческие задумки. Он часть моей жизни, он мой родственник», — признался Горох.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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