Джордж и Амаль Клуни отметили восьмую годовщину свадьбы в Нью-Йорке и рассказали о браке
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Джордж и Амаль Клуни отметили восьмую годовщину свадьбы в Нью-Йорке и рассказали о браке

Джордж и Амаль Клуни отметили восьмую годовщину свадьбы в Нью-Йорке и рассказали о браке

Джордж Клуни и его супруга Амаль попали в объективы фотографов, когда отправились отмечать восьмую годовщину свадьбы в Нью-Йорке.

Для свидания Амаль Клуни выбрала юбку с анималистичным принтом и черную водолазку, образ дополнили босоножки Balmain. Джордж Клуни вышел в свет в классическом черном костюме и черной рубашке.


Амаль и Джордж Клуни

Джордж и Амаль Клуни также дали совместное интервью для CBS и рассказали о знакомстве, браке и детях — пара воспитывает 5-летних близнецов Эллу и Александра.


Клуни в очередной раз вспомнил, как до встречи с Амаль был убежденным холостяком и даже клялся никогда не жениться. Актер женился в зрелом возрасте: ему было 53 года. Сейчас актеру 61 год, а его супруге — 44 года.  Она очаровала меня в ту же минуту, как вошла в дверь. И самое интересное было в том, что я не знал, понравлюсь ли я ей. Она такая необычайно веселая, умная, красивая, замечательная женщина, и я был очень увлечен ею, — вспоминает Клуни.

Я встретила его и подумала: я так рада, что в мире есть кто-то вроде него. Но я не думала, что я проведу с ним свою жизнь, и что у нас будет эта невероятная семья. Он застал меня врасплох.

— сказала Амаль. Это испортило мою жизнь! Она была такой легкой, а теперь у меня бегают близнецы! — добавил Джордж Клуни.

Супруга Джорджа Клуни не связана с миром шоу-бизнеса: она является высококвалифицированным юристом международного уровня, и руководителем их совместного с мужем правозащитного фонда "За справедливость".


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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