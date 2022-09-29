ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам
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ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам

ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютамBloomberg: в ЕС начали обсуждать ограничение доступа россиян к криптосервисам

Чиновники Евросоюза (ЕС) начали обсуждать введение ограничений на доступ россиян к криптосервисам европейских компаний в рамках нового пакета санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, ЕС хочет запретить своим компаниям предоставлять криптокошельки, услуги по торговле или хранению криптовалюты для граждан России. Эта мера может быть включена в очередной пакет антироссийских санкций из-за объявленной в стране частичной мобилизации и проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, которые Украина перестала контролировать в ходе спецоперации Москвы.

Подробнее о новых санкциях 28 сентября рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС планирует введение потолка цен на российскую нефть, запрет на импорт российской продукции еще на 7 миллиардов евро, расширение запрета на поставки в Россию авиационного, электронного и химического оборудования. Также предполагается закрыть гражданам ЕС возможность занимать руководящие позиции в российских госкомпаниях.

21 апреля одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance ограничила пользователям из России, у которых на счету было более 10 тысяч евро, доступ к платформе. 21 сентября Конгресс США одобрил законопроект против обхода Россией санкций с помощью криптовалют.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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