Евгений Плющенко устроил младшему сыну сюрприз на день рождения

Фигурист Евгений Плющенко подарил 2-летнему сыну электромобиль. Знаменитый фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская воспитывают двоих общих детей. Их младший сын отпраздновал день рождения, мальчику исполнилось два года.Звездный папа подарил Арсению детский электромобиль красного цвета. Яна Рудковская сняла на видео реакцию именинника, который сразу же сел за руль, чтобы обкатать новый личный транспорт. «Первая тачка именинника от папы», — написала продюсер. Напомним, старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко появился на свет 6 января 2013 года. Мальчика назвали Александром. Он мечтает побить достижения отца в фигурном катании. Наследник олимпийского чемпиона упорно идет к этой цели. К слову, Арсений появился на свет благодаря суррогатной маме. Мальчик родился 25 сентября 2020 года. Супруги не скрывают своего счастья. Они мечтали еще об одном ребенке. От первого брака у Евгения Плющенко подрастает сын Егор. Подросток носит фамилию матери Марии Ермак. У Яны Рудковской от брака с миллиардером Виктором Батуриным есть двое детей — Андрей и Николай.