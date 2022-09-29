Фотограф из Бразилии позволяет людям утолить их любопытство, показывая закулисье своих фантастических работ
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Фотограф из Бразилии позволяет людям утолить их любопытство, показывая закулисье своих фантастических работ

Фотограф из Бразилии позволяет людям утолить их любопытство, показывая закулисье своих фантастических работ

Любопытство — второе имя человека. И находятся те, кто готовы его утолить. Например, фотографы, которым не жалко показать процесс съёмки и заранее ответить на все возникающие вопросы людей. Гильмар Сильва — не исключение среди своих коллег. Фотограф из Бразилии раскрывает секреты своих потрясающих снимков и приглашает любопытные носы заглянуть в закулисье своей работы. А мы в свою очередь не мешкаем и заглядываем!

Витаем в облаках

Сказочный мир

Космос

Малифисента

Осторожно, рядом фотограф!

Маленькая принцесса

А ещё говорят, что заброшки — не лучшее место для фотосессий. Посмотрите на это!

Этот снимок — ещё одно доказательство, что профессиональный фотограф способен раскрыть потенциал даже самого непримечательного и невзрачного места.

Перевоплощение смартфона в бабочку

А вот сделать задуманный снимок ребёнка куда сложнее, чем взрослого. Ведь дети — ещё те шалунишки и капризули. Но всегда найдётся та самая «волшебная палочка», которая разом успокоит ребёнка. Здесь этой палочкой оказался смартфон. А что вы ещё хотели от современного поколения?

Запутанный кадр

В зелени

Сегодня зонтик вместо кораблика

Что-то на брутальном

Тот самый случай, когда фотограф — сам себе фотограф!

Мысленно на островах

Гильмар Сильва — не первый, кто показывает закулисье своей профессии. Например, у фотографа из Нигерии получается это делать не хуже.

# Интересное
По материалам: twizz

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