Фотограф из Бразилии позволяет людям утолить их любопытство, показывая закулисье своих фантастических работ
Любопытство — второе имя человека. И находятся те, кто готовы его утолить. Например, фотографы, которым не жалко показать процесс съёмки и заранее ответить на все возникающие вопросы людей. Гильмар Сильва — не исключение среди своих коллег. Фотограф из Бразилии раскрывает секреты своих потрясающих снимков и приглашает любопытные носы заглянуть в закулисье своей работы. А мы в свою очередь не мешкаем и заглядываем!
Витаем в облаках
Сказочный мир
Космос
Малифисента
Осторожно, рядом фотограф!
Маленькая принцесса
А ещё говорят, что заброшки — не лучшее место для фотосессий. Посмотрите на это!
Этот снимок — ещё одно доказательство, что профессиональный фотограф способен раскрыть потенциал даже самого непримечательного и невзрачного места.
Перевоплощение смартфона в бабочку
А вот сделать задуманный снимок ребёнка куда сложнее, чем взрослого. Ведь дети — ещё те шалунишки и капризули. Но всегда найдётся та самая «волшебная палочка», которая разом успокоит ребёнка. Здесь этой палочкой оказался смартфон. А что вы ещё хотели от современного поколения?
Запутанный кадр
В зелени
Сегодня зонтик вместо кораблика
Что-то на брутальном
Тот самый случай, когда фотограф — сам себе фотограф!
Мысленно на островах
Гильмар Сильва — не первый, кто показывает закулисье своей профессии. Например, у фотографа из Нигерии получается это делать не хуже.