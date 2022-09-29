Германия сообщила о рекордной инфляции

Вадим Карасев

Статистическое ведомство ФРГ сообщило о рекордной инфляции в 10 процентов

По итогам сентября инфляция в Германии, как ожидается, составит рекордные 10 процентов на годовом уровне, сообщается на сайте статистического ведомства страны.

По итогам августа показатель достигал 7,9 процента. Основной вклад в рост цен в ФРГ в сентябре внесла энергия (плюс 44 процента), продукты подорожали на 18,7 процента, непродовольственные товары — на 17,2. Услуги подорожали сравнительно незначительно — на 3,6 процента.

Высокие показатели роста цен отмечаются в европейских странах не первый месяц — на фоне энергетического кризиса и военных действий на Украине, вместе с санкционными мерами усложняющими ситуации и на рынках энергоносителей, и на продовольственном рынке.

В Британии рекордно для страны дорожают продукты — на 10,1 процента. В России, как утверждал в начале сентября президент страны Владимир Путин, показатель инфляции в целом составляет 14 процентов, но к концу года должен, по его оценкам, снижаться.