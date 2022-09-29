Глава Ямала поручил обеспечить мобилизованных наборами самого нужного в полевых условиях

Вадим Карасев

Мобилизованные жители Ямало-Ненецкого автономного округа по поручению губернатора Дмитрия Артюхова получат сухпаек, аптечку, спальный мешок и коврик во время сборов на спецоперацию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.





"Всех обеспечиваем горячим питанием, телефонами для связи с близкими, с собой даём продуктовый сухпаёк. Поручил на месте выдавать набор самого нужного в полевых условиях: собраны аптечки с медикаментами, каждый в дальнейшем получит личный спальный мешок и коврик", - сообщил Артюхов.

Он подчеркнул, что семьи мобилизованных получат необходимую поддержку.

"Гордимся нашими ребятами и будем помогать во всём. Будьте уверены, вы и ваши семьи получат всю необходимую поддержку", - заявил глава Ямала.