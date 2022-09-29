Глава Ямала поручил обеспечить мобилизованных наборами самого нужного в полевых условиях
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Глава Ямала поручил обеспечить мобилизованных наборами самого нужного в полевых условиях

Глава Ямала поручил обеспечить мобилизованных наборами самого нужного в полевых условиях

Глава Ямала поручил обеспечить мобилизованных наборами самого нужного в полевых условиях

Мобилизованные жители Ямало-Ненецкого автономного округа по поручению губернатора Дмитрия Артюхова получат сухпаек, аптечку, спальный мешок и коврик во время сборов на спецоперацию. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.


"Всех обеспечиваем горячим питанием, телефонами для связи с близкими, с собой даём продуктовый сухпаёк. Поручил на месте выдавать набор самого нужного в полевых условиях: собраны аптечки с медикаментами, каждый в дальнейшем получит личный спальный мешок и коврик", - сообщил Артюхов.

Он подчеркнул, что семьи мобилизованных получат необходимую поддержку.

"Гордимся нашими ребятами и будем помогать во всём. Будьте уверены, вы и ваши семьи получат всю необходимую поддержку", - заявил глава Ямала.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В России выросло количество удаленно работающих сотрудников
В России выросло количество удаленно работающих сотрудников
В России заявили о готовности защищать Крым и потенциальные территории
В России заявили о готовности защищать Крым и потенциальные территории
Саша Петров о съемках с Данилой Козловским: «На площадке была конкуренция во всем»
Саша Петров о съемках с Данилой Козловским: «На площадке была
Венера в Знаке Весов с 29 сентября по 22 октября 2022 года: что нас ждет в этот период согласно гороскопу
Венера в Знаке Весов с 29 сентября по 22 октября 2022 года: что нас
Огромный алабай, которого боятся даже волки и медведи
Огромный алабай, которого боятся даже волки и медведи
Глава Ямала поручил обеспечить мобилизованных наборами самого нужного в полевых условиях
Глава Ямала поручил обеспечить мобилизованных наборами самого нужного
Неизвестные открыли стрельбу в школе в США
Неизвестные открыли стрельбу в школе в США
Процент игр-сервисов в подписке Game Pass увеличивается в последние годы
Процент игр-сервисов в подписке Game Pass увеличивается в последние
Лолита Милявская в ужасе от происходящей ситуации
Лолита Милявская в ужасе от происходящей ситуации
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Беременная Ольга Орлова подвергается нападкам хейтеров
Беременная Ольга Орлова подвергается нападкам хейтеров
Ксения Бородина поскандалила с ГИБДД
Ксения Бородина поскандалила с ГИБДД

Топ на сегодня

«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике, застрявшем в Верхнем Ларсе при побеге
«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике,
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
В Турции сочли прекращение использования карт «Мир» саботажем США
В Турции сочли прекращение использования карт «Мир» саботажем США
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии

Еще по теме

Доход губернатора Ямала уменьшился вдвое за год
Дмитрий Артюхов назначен врио главы ЯНАО
В ЯНАО избрали самого молодого губернатора в России
Власти Ямала привлекли в I полугодии более 350 млрд рублей инвестиций