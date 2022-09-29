Google объявила о закрытии Stadia — одного из конкурентов Xbox Cloud Gaming
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Google объявила о закрытии Stadia — одного из конкурентов Xbox Cloud Gaming

Google объявила о закрытии Stadia — одного из конкурентов Xbox Cloud Gaming


Компания Google сегодня официально сообщила о закрытии сервиса Google Stadia, слухи о чем ходили несколько последних месяцев. Корпорация объявила, что окончательно сервис облачного гейминга будет закрыт 18 января 2023 года. До этого числа игроки могут играть в прежнем режиме, имея доступ к своей библиотеке игр.

С анонсом закрытия сервиса Stadia компания Google поблагодарила всех игроков, кто пользовался сервисом. Вместе с тем, заявлено, что компания возместит игрокам все траты на оборудование и покупки игр и дополнений, сделанные через Google Store и магазин Stadia. Деньги обещают выплатить до середины января 2023 года.

Напомним, Google Stadia назывался одним из главных конкурентов облачного игрового сервиса Microsoft — Xbox Cloud Gaming.

# Технологии Cloud Gaming
По материалам: newxboxone

Последние новости

Google объявила о закрытии Stadia — одного из конкурентов Xbox Cloud Gaming
Google объявила о закрытии Stadia — одного из конкурентов Xbox Cloud
Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу
Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу
"Боже, храни королеву": Алеся Кафельникова показа фигуру в белье через год после родов
"Боже, храни королеву": Алеся Кафельникова показа фигуру в
«Вандеркинд» выиграл иск против «Траста»
«Вандеркинд» выиграл иск против «Траста»
Их разрушительный гнев выведет из себя любого: главные стервы по знаку зодиака
Их разрушительный гнев выведет из себя любого: главные стервы по
Популярная игра Vampire Survivors из Game Pass получит русскую локализацию
Популярная игра Vampire Survivors из Game Pass получит русскую
Пропущенные похороны матери и смерть жены от рака. Потери Олега Протопопова после скандального побега из СССР
Пропущенные похороны матери и смерть жены от рака. Потери Олега
Врач с Первого канала назвал препятствующий развитию рака продукт
Врач с Первого канала назвал препятствующий развитию рака продукт
Глава Дагестана отругал чиновников фразой «вы что, дебилы, ***?»
Глава Дагестана отругал чиновников фразой «вы что, дебилы, ***?»
Подборка забавных записей из детских дневников и анкет (16 фото)
Подборка забавных записей из детских дневников и анкет (16 фото)
"Перебрал с текилой": Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис
"Перебрал с текилой": Эштон Катчер рассказал, как впервые
Киркоров, Басков, Газманов, Михалков: известен список звезд, которым грозят санкции США
Киркоров, Басков, Газманов, Михалков: известен список звезд, которым

Топ на сегодня

Красный цвет покорил Кейт Миддлтон и Неделю моды: 8 вещей, которые можно носить прямо сейчас
Красный цвет покорил Кейт Миддлтон и Неделю моды: 8 вещей, которые
США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными
США назвали результаты референдумов о присоединении к России
Россия захотела продать долги других стран
Россия захотела продать долги других стран
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Певица Валерия высказалась о дебюте мужа
Певица Валерия высказалась о дебюте мужа

Еще по теме

Xbox Cloud Gaming опробовали уже больше 10 миллионов игроков
Шутер High on Life должен был стать эксклюзивом Stadia, до сделки с Xbox
Microsoft Flight Simulator — самая популярная игра в Xbox Cloud Gaming за март
Запускать игры Xbox из Game Pass можно будет прямо через поиск Google