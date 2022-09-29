Google объявила о закрытии Stadia — одного из конкурентов Xbox Cloud Gaming

Вадим Карасев





Компания Google сегодня официально сообщила о закрытии сервиса Google Stadia, слухи о чем ходили несколько последних месяцев. Корпорация объявила, что окончательно сервис облачного гейминга будет закрыт 18 января 2023 года. До этого числа игроки могут играть в прежнем режиме, имея доступ к своей библиотеке игр.

С анонсом закрытия сервиса Stadia компания Google поблагодарила всех игроков, кто пользовался сервисом. Вместе с тем, заявлено, что компания возместит игрокам все траты на оборудование и покупки игр и дополнений, сделанные через Google Store и магазин Stadia. Деньги обещают выплатить до середины января 2023 года.

Напомним, Google Stadia назывался одним из главных конкурентов облачного игрового сервиса Microsoft — Xbox Cloud Gaming.