Их разрушительный гнев выведет из себя любого: главные стервы по знаку зодиака

Выделяют пять представительниц зодиакального круга, которые отличаются стервозным характером. С такими женщинами необходимо проявлять особую осторожность, потому что их гнев может стать разрушительным.

Кто самые главные стервы по знаку зодиака

Лев (23 июля — 22 августа)

Женщины этого знака зодиака не умеют признавать свои ошибки и считают, что в этой жизни все могут оставаться безнаказанными. У них есть какие-то магические способности воздействовать на людей, и те им все прощают. Если кто-то решит указать этой женщине на ее ошибки, то сильно об этом пожалеет. Она сильно разозлится и сделает все возможное, чтобы обвинить другого человека во всех смертных грехах. Другим Львица всегда укажет на их ошибки и промахи. Это хладнокровные женщины, которые могут вмиг заморозить человека одним своим взглядом. Они сделают все, чтобы подорвать авторитет того, кто их обидел.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Женщины этого знака зодиака всегда и во всем стараются найти подвох. Они могут в глаза улыбаться, а за спиной распускать слухи и сплетни. С ними не желательно связываться, а уж тем более ссориться, потому что они уничтожат своего врага. Они готовы испепелить каждого, кто решит перейти им дорогу. Тем, кто не хочет, чтобы пострадала его нервная система, лучше вовсе избегать общения с такими дамами. Женщины этого знака вовсе не считают себя стервами и для любой своей выходки придумают отговорку. Если они решат мстить, то месть будет очень страшной. К таким женщинам не стоит поворачиваться спиной.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Эти женщины считают, что всегда и во всем правы и что с их мнением должен считаться каждый, ведь по-другому быть не может. Не стоит надеяться на то, что женщина-Козерог решится пойти на какие-то компромиссы. Этого уж точно никогда не будет. Своим интеллектом и силой духа эта дама может «задавить» любого, кто попробует ей возразить. Поэтому противостоять ей нет смысла. Другим женщинам очень трудной найти с ней общий язык, чего не скажешь про мужчин. Покорить ее сможет только тот, кто будет намного сильнее, чем она.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы являются очень притворными, но стараются маскироваться под белых и пушистых. Все дело в том, что они не могут разобраться сами в себе. С одной стороны им хочется казаться безжалостными стервами, которые все сметают на своем пути, а с другой — хотят и дальше оставаться хорошими женами и лучшими подругами, чтобы не испортить отношения с близкими людьми. Стервозными они становятся от случая к случаю, но никто не знает, когда это произойдет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы — самые загадочные и непостижимые стервы и в первую очередь для себя. Порой они сами не замечают, как у них уже включился «режим стервы». Все это происходит вовсе не со злости, просто в мире Скорпионов есть намного более интересные вещи, нежели думать о разных чувствах. Они способны любого заткнуть и при этом никого не пощадят. Женщина-Скорпион очень злопамятна и мстительна. В отношениях такая дама «даст прикурить» своему партнеру и оставит неизгладимый след в его жизни. Они знают, как дать отпор каждому, кто им не понравится.