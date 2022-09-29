Исполнитель главной роли в «Блэйде» оказался недоволен производством фильма
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Исполнитель главной роли в «Блэйде» оказался недоволен производством фильма

Исполнитель главной роли в «Блэйде» оказался недоволен производством фильма

Исполнитель главной роли в «Блэйде» оказался недоволен производством фильмаАктер Махершала Али оказался недоволен производством фильма «Блэйд»

Американский актер Махершала Али оказался недоволен производством фильма «Блэйд», в котором он исполнит главную роль. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте инсайдера Джеффа Снайдера.

Отмечается, что сценарий картины состоит всего из 90 страниц и предусматривает лишь две экшен-сцены. Артист недоволен работой над проектом, а глава студии Marvel Кевин Файги возложил на себя слишком много обязанностей, поэтому не справляется с кинолентой, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что режиссер «Блэйда» Бассам Тарик отказался работать над проектом за два месяца до съемок. Представители Marvel назвали причиной его ухода «изменения в производственном расписании». Уточняется, что кинодеятель выступит в качестве продюсера картины. Кто будет новым режиссером, пока неизвестно.

Помимо Али, в фильме появятся Делрой Линдо и Аарон Пьер. Премьера картины назначена на 3 ноября 2023 года, съемки должны стартовать в ноябре в Атланте, штат Джорджия.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 29.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 29.09.2022 (15 фото)
Трамп захотел стать посредником на переговорах России и Украины
Трамп захотел стать посредником на переговорах России и Украины
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Лариса Андресен рассказала, когда наступит удача в 2023 году
Лариса Андресен рассказала, когда наступит удача в 2023 году
Беременная Ольга Орлова запечатлелась в купальнике на яхте в Турции
Беременная Ольга Орлова запечатлелась в купальнике на яхте в Турции
Алле Пугачевой пришлось выложить гигантскую сумму за побег
Алле Пугачевой пришлось выложить гигантскую сумму за побег
Собчак назвала способы пережить тяжелые времена
Собчак назвала способы пережить тяжелые времена
Экспортную лицензию «Турецкого потока» досрочно отозвали
Экспортную лицензию «Турецкого потока» досрочно отозвали
Врачи экстренно забрали в больницу Влада Соколовского прямо со съемок шоу «Звезды в Африке»
Врачи экстренно забрали в больницу Влада Соколовского прямо со съемок
Исполнитель главной роли в «Блэйде» оказался недоволен производством фильма
Исполнитель главной роли в «Блэйде» оказался недоволен производством
Алла Пугачева улетела из России
Алла Пугачева улетела из России

Топ на сегодня

США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными
США назвали результаты референдумов о присоединении к России
Россия захотела продать долги других стран
Россия захотела продать долги других стран
На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Певица Валерия высказалась о дебюте мужа
Певица Валерия высказалась о дебюте мужа

Еще по теме

Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск фильма «Блэйд»
Disney и Sony примирились ради еще одного фильма о Человеке-пауке
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Уэсли Снайпс обратился к недовольным фанатам по поводу перезапуска «Блэйда»