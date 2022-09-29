Из тюрьмы освободили надзирательницу, которая помогла сбежать любовнику — осужденному пожизненно убийце

Вадим Карасев

Британец Стивен Арчер пожизненно сел в тюрьму в 1995 году за предумышленное убийство. Однако несколько дней ему все же удалось побыть на свободе: надзирательница из его тюрьмы влюбилась в него и помогла сбежать в 2019 году.

Джейн, которая позже взяла его фамилию, отвезла Стивена в другой город и попыталась спрятать. Позже их поймали, но Джейн всячески отрицала свою причастность к побегу.

Показания женщины судья Шон Смит назвал "историей о петухах и быках" и приговорил ее к 18 месяцам заключения. "Помощь кому-то в побеге из тюрьмы, в любом формате, является серьезным преступлением", — сказал Смит, выдвигая приговор.

Любовь между надзирательницей и преступником продолжалась около 14 лет. В 2019 году ему удалось выйти за пределы тюрьмы, и Джейн увезла его. Всего Стивену удалось пробыть на воле девять дней, прежде чем пару поймали и он снова сел в тюрьму.



Кроме полутора года тюрьмы, женщине назначили 200 часов работ. Это еще довольно мягкое наказание, так как суд считает, что Стивен ловко манипулировал Джейн. Его план якобы состоял в том, что он сдастся в тюрьму в другом городе, где живет его семья. "Она повелась на эти сказки и очень сожалеет о том, что сделала", — сказал адвокат.

Закончились ли отношения пары, в суде не уточнили, но свой срок Джейн уже отсидела и теперь снова может пуститься в сомнительные авантюры.