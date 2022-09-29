Из тюрьмы освободили надзирательницу, которая помогла сбежать любовнику — осужденному пожизненно убийце
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Из тюрьмы освободили надзирательницу, которая помогла сбежать любовнику — осужденному пожизненно убийце

Из тюрьмы освободили надзирательницу, которая помогла сбежать любовнику — осужденному пожизненно убийце

Из тюрьмы освободили надзирательницу, которая помогла сбежать любовнику — осужденному пожизненно убийце

Британец Стивен Арчер пожизненно сел в тюрьму в 1995 году за предумышленное убийство. Однако несколько дней ему все же удалось побыть на свободе: надзирательница из его тюрьмы влюбилась в него и помогла сбежать в 2019 году.

Джейн, которая позже взяла его фамилию, отвезла Стивена в другой город и попыталась спрятать. Позже их поймали, но Джейн всячески отрицала свою причастность к побегу.


Показания женщины судья Шон Смит назвал "историей о петухах и быках" и приговорил ее к 18 месяцам заключения. "Помощь кому-то в побеге из тюрьмы, в любом формате, является серьезным преступлением", — сказал Смит, выдвигая приговор.

Любовь между надзирательницей и преступником продолжалась около 14 лет. В 2019 году ему удалось выйти за пределы тюрьмы, и Джейн увезла его. Всего Стивену удалось пробыть на воле девять дней, прежде чем пару поймали и он снова сел в тюрьму.

Кроме полутора года тюрьмы, женщине назначили 200 часов работ. Это еще довольно мягкое наказание, так как суд считает, что Стивен ловко манипулировал Джейн. Его план якобы состоял в том, что он сдастся в тюрьму в другом городе, где живет его семья. "Она повелась на эти сказки и очень сожалеет о том, что сделала", — сказал адвокат.

Закончились ли отношения пары, в суде не уточнили, но свой срок Джейн уже отсидела и теперь снова может пуститься в сомнительные авантюры.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Из тюрьмы освободили надзирательницу, которая помогла сбежать любовнику — осужденному пожизненно убийце
Из тюрьмы освободили надзирательницу, которая помогла сбежать
В Китае прокомментировали аварию на «Северном потоке»
В Китае прокомментировали аварию на «Северном потоке»
В Госдуме предложили установить квоты на бронь от мобилизации для предприятий
В Госдуме предложили установить квоты на бронь от мобилизации для
Лолита: «С Моисеевым шутили: главное не провонять трупным ядом квартиру, когда ее придут вскрывать»
Лолита: «С Моисеевым шутили: главное не провонять трупным ядом
Привлекают внимание и ловят на себе взгляды окружающих: астрологи назвали самые красивые знаки зодиака
Привлекают внимание и ловят на себе взгляды окружающих: астрологи
Церковный календарь православных праздников на октябрь 2022 года
Церковный календарь православных праздников на октябрь 2022 года
В США допустили причастность Байдена к инциденту на «Северных потоках»
В США допустили причастность Байдена к инциденту на «Северных потоках»
В Госдуме предложили ввести новую льготу для ветеранов
В Госдуме предложили ввести новую льготу для ветеранов
CD Projekt Red объявила, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 млн копий
CD Projekt Red объявила, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 млн
Томский губернатор поручил главам муниципалитетов круглосуточно быть на связи с военкомами
Томский губернатор поручил главам муниципалитетов круглосуточно быть
Мобилизованных защитят от коллекторов
Мобилизованных защитят от коллекторов
Лена Катина о состоянии больного раком мужа: «Риск есть, болезнь щитовидной железы может вернуться»
Лена Катина о состоянии больного раком мужа: «Риск есть, болезнь

Топ на сегодня

Первый в СССР, кто осмелился на каминг-аут, но потом нашел невесту-американку. Революционер Боря Моисеев
Первый в СССР, кто осмелился на каминг-аут, но потом нашел
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Стал известен порядок розыска уклоняющихся от повестки россиян
Стал известен порядок розыска уклоняющихся от повестки россиян
Женщина три дня провела в больнице после того, как собака с диареей "брызнула" ей в рот
Женщина три дня провела в больнице после того, как собака с диареей
Неделя моды в Париже: Натали Портман, Эль Макферсон, Шейлин Вудли, Айрис Лоу, Мэй Маск посетили показ Dior
Неделя моды в Париже: Натали Портман, Эль Макферсон, Шейлин Вудли,

Еще по теме

Суд Египта отменил смертный приговор бывшему президенту Мурси
Исламские экстремисты напали на тюрьму на Филиппинах и освободили своих боевиков
Бутину освободили из федеральной тюрьмы
Охота на беглых заключенных расширилась на три штата