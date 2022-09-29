Эдгард Запашный рассказал, что будет делать, если придет повестка из военкомата
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Эдгард Запашный рассказал, что будет делать, если придет повестка из военкомата

Эдгард Запашный рассказал, что будет делать, если придет повестка из военкомата
Дрессировщик Эдгард Запашный высказал свое мнение о спецоперации. Звезда цырка, несмотря на многочисленные операции и проблемы со спиной, не собирается уклоняться от мобилизации. Как рассказал 46-летний дрессировщик, ему пока не пришла повестка, но есть вероятность, что его призовут в армию позже. Народный артист считает своим долгом взять в руки оружие и встать на защиту Родины. Такого же мнения придерживается его брат Аскольд. Братья полны решимости отправиться на фронт в случае, если руководство страны объявит вторую волну мобилизации.
«Будет повестка, значит, пойду воевать. Сына родил, дом построил, деревьев посадил, наверное, уже целый парк, поэтому теперь можно и смело жизнь отдавать за Родину. Я считаю, что это мой долг», — цитирует Запашного источник RuPosters. Ранее такую же позицию обозначил Тимати. Он сказал о том, что готов к призыву на службу в армию. Незадолго до этого в Сети появился слух, что рэпер после выступления президента сбежал из России. Однако позже Тимати выступил с заявлением о том, что не бросит свою родную страну. Высказался и Иван Охлобыстин, который тоже намерен в случае чего присоединиться к российским военным. Он сказал, что так же поступит и его друг Михаил Пореченков. Кстати, накануне появилась информация о том, что артистам тоже будут раздавать повестки, независимо от их статуса. Но они должны подходить под критерии отбора мобилизации и не иметь брони по месту работы.
# Шоу-бизнес Запашный Эдгард
По материалам: z-aya

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