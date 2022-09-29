«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой под частичную мобилизацию

Депутат Роман Худяков пустился в рассуждения о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой Никита Пресняков и Дени Байсаров под частичную мобилизацию. Общественный деятель считает, что парней вполне могут призвать в ряды российской армии.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Роман Худяков негативно относится к супругу Примадонны Максиму Галкину* и называет его предателем Родины. Теперь политик добрался и до внуков 73-летней Аллы Борисовны. Так, по его мнению, Дени Байсарова вполне могут отправить служить.

«Оба внука Аллы Пугачевой подпадают под частичную мобилизацию. Сейчас такое время, когда должна закончиться элита. В современном российском обществе не место тем, кто критикует свою страну, когда она атакована коллективным Западом, тем, кто отправляет детей учиться за рубеж вместо того, чтобы поднимать престиж российских вузов. Такие семьи уже непонятно к какой стране имеют отношение: живут в Лондонах и Нью-йорках, навещая временами бабушку Аллу Пугачеву в России. Да и та тоже то в Израиле, то в Прибалтике, то вообще — в Майами.

24-летний Дени Байсаров теоретически может быть призван на службу. У него есть даже подходящая военно-учетная специальность. Призыв идет, напомню, рядовых до 35 лет. Младшего офицерского состава — до 50 лет. Дени окончил кадетский корпус, хорошо стреляет из карабина, обучен рукопашному бою. Вот только большой вопрос — где он находится, он же жил в Лондоне. Недавно, правда, сообщали, что он крутит роман со студенткой МГИМО в России и видится со звездной бабушкой. Но сейчас призывников, которых не могут найти, уже начинают объявлять в розыск, в том числе международный», — порассуждал общественный деятель в личном блоге.

Коснулся Худяков в своей речи и старшего внука Примадонны — Никиты Преснякова.

«31-летний Никита Пресняков непонятно какой военно-учетной специальностью обладает. Но рядовым в рамках частичной мобилизации вполне может уйти. Совсем недавно он устраивал вечеринки в замке Галкина и музицировал там со своей группой — об этом поведали жители деревни Грязь, которые посчитали, что старший внук вообще полностью занял замок. Военный комиссариат вполне может и туда с повесткой прийти. Элита закончилась! Повестки должны быть вручены всем, кто подпадает под частичную мобилизацию, без исключения. За внуков Пугачевой, которая выступила коллаборационистом против своей страны, кто служить пойдет?! Ребята из простых семей?! Так не выйдет!» — заключил Роман Иванович.