Юлия Такшина в бикини поразила поклонников

42-летняя актриса Юлия Такшина поделилась фото с отдыха в Геленджике. Звезда сообщила, что сейчас находится на гастролях в Геленджике. На побережье Черного моря стоит теплая погода. Юлия решила совместить работу с отдыхом и отправилась на пляж. Бывшая возлюбленная актера Григория Антипенко предстала в черном купальнике и темных очках. Лиф с декольте подчеркнул пышную грудь артистки. Она распустила волосы и приняла кокетливую позу на фоне моря и набегающих волн. Кинодива повернула голову в сторону, выставила ногу и улыбнулась.Поклонники звезды засыпали ее комплиментами. Некоторые назвали Юлию моделью и отметили, что она выглядит моложе своих лет. «И это мама двух пацанов. Фигурка – огонь!», «Просто супермодель!», «Юлия, вы женщина стиля, красоты, уверенности и обаяния. Ваш талант и ваша красота выше всяких похвал. Вы пример для многих женщин, вы мечта для всех мужчин!», «Сексуальная кошечка», «Какая красивая девушка! Фигурка — загляденье!», «Вам как будто 18», «Как вы сохраняете фигуру? Спорт, диеты? Юлия, открывайте марафон похудения! Я обязательно приду», — высказались пользователи.