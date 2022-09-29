Кабмин уточнил порядок получения заключений на строительство
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Кабмин уточнил порядок получения заключений на строительство

Кабмин уточнил порядок получения заключений на строительство

Кабмин утвердил новый порядок получения заключений на строительство на участках, которые расположены в местах нахождения полезных ископаемых. Такое постановление правительства от 19 сентября 2022 года № 1656 вступает в силу 29 сентября.

Соответствующие разрешения выдает Федеральное агентство по недропользованию или его территориальные органы. Чтобы получить документ, требуется заключение об отсутствии полезных ископаемых непосредственно под участком, где планируют строить. В случае, если специалисты Роснедр не выявят там полезных ископаемых, то заключения будут выдавать в течение 5 рабочих дней. Раньше такой срок составлял 15 дней.


Если же на участке потенциально могут находиться полезные ископаемые, но строительство не повлияет на их разработку, то разрешение выдадут в течение 10 рабочих дней. Ранее в таких случаях документ оформляли 35 дней.

Согласно постановлению, эти правила будут действовать до конца 2022 года.


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По материалам: pnp.ru

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