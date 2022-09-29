Как ежедневно программировать себя на финансовый и деловой успех: 5 советов и практик

Вадим Карасев

Все мы хотим быть успешнее и продуктивнее, но не у всех у нас это получается. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, как вы можете без особого труда программировать себя на успех, формируя правильное мировоззрение.

Первое, на что важно обращать внимание в процессе достижения финансовых и рабочих целей — это карма. Ни в коем случае не приписывайте себе чужие успехи, если не хотите сделать так, чтобы фортуна от вас отвернулась. Будьте честными по отношению к себе и окружающим. Это основа основ.

Вдохновляйтесь успешными людьми

У всех нас есть люди, на которых мы хотим ровняться или, как минимум, быть похожими. Вешайте в доме их изображения, либо пишите их достижения на бумаге и вешайте их на видное место. Также смотрите видео об этих людях, читайте их биографии, мемуары. Это крайне благоприятно повлияет на ваше развитие, на мотивацию, на настроение. Главное — помнить, что эти люди являются такими же, как и вы. Просто они быть более упорными в своих стремлениях.

Методика четырех шагов

Достижение любой цели будет максимально быстрым, если вы будете следовать простым шагам. Например, у вас появилась проблема или вы поставили перед собой какую-то сложную задачу.

На первом шаге важно поставить цель. Самая большая и глобальная цель, которая перед вами стоит, должна быть определена максимально точно. При этом лучше быть честными к себе и максимально краткими. Если есть какие-то тонкие нюансы, их нужно обрисовать.

После этого одну большую цель нужно разделить на подзадачи. Например, вы хотите получить новую работу и уже поняли, какую именно. В таком случае основную цель нужно разбить на более простые: составить резюме, посетить собеседование, выучить иностранный язык, получить важные навыки, познакомиться с человеком, который может вам помочь и так далее. Это поможет вам структурировать свои действия и более разумно тратить финансы, время и жизненную энергию.

Третий шаг — составление расписания дел. Выбираем первый шаг достижения цели и составляем планы на ближайший день, неделю. Вам обязательно необходимо знать, чем вы будете заниматься сегодня, завтра, послезавтра. Без этого эффективность значительно упадет.

Последний шаг — разработка запасного плана. На всякий случай важно всегда под боком иметь план «Б». Если вдруг появятся какие-то непредвиденные изменения или форс-мажор, важно быть к этому готовыми.

Практика визуализации

Совмещайте данную практику с медитациями. Например, идеальное время для визуализации своей мечты — раннее утро или поздний вечер. Для начала научитесь входить в медитативное состояние очищенного сознания, используя полезные советы экспертов, о которых мы рассказывали ранее.

Когда вы успокоитесь и войдете в это состояние, то можете приступать к визуализации того, о чем мечтаете. Постарайтесь представить себе новый дом в мельчайших подробностях, либо новую работу. Можете представить, как вы пересчитываете денежные купюры. Главное во всем этом — помнить о важных мелочах, представляя то место, где вы находитесь и стараясь представить себе ваше внутреннее состояние радости от достигнутых целей.

Если вы все будете делать правильно, то данная практика поможет вам быстрее достигать поставленных целей. Не забывайте визуализировать свое будущее чаще — не обязательно утром или перед сном. Делайте это в транспорте, во время прогулок и по пути на работу.

Правильный выбор одежды и талисманов

Каждый день отличается от предыдущего. Чтобы знать, какие талисманы будут актуальными конкретно для текущего дня, старайтесь следить за нашим ежедневным лунным календарем. Из универсальных решений можно отметить силу синего цвета, который значительно улучшает память. Также полезен в интеллектуальной работе будет черный цвет, который помогает фокусировать внимание на самом главном. Зеленый и желтый оттенки помогают поддерживать на должном уровне физические силы.

Не думайте о поражениях

Да, неудачи случаются со многими, но это не значит, что нужно бесконечно вспоминать то, что было много лет назад. Извлекайте уроки из своих ошибок, но не корите себя за них, так как это может заставить вас утратить удачу и мотивацию.