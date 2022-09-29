Как выглядят киноверсии диснеевских принцесс (8 фото)

Вадим Карасев

Предлагаем посмотреть, как выглядят киноверсии диснеевских принцесс, которые выбрались из анимационного мира в кинематограф. Безусловно, актрисам не удалось затмить нарисованные оригиналы. А кастинг девушек на роль принцесс Диснея всегда вызывал бурные споры в Сети.АврораРоль Авроры в фильмах «Малефисента» (2014) и «Малефисента: Владычица тьмы» (2019) досталась Эль Фаннинг.БелльЭмма Уотсон стала новой Белль в фильме «Красавица и Чудовище» 2017 года.АриэльНовую «Русалочку» зрители смогут увидеть в 2023 году. Роль Ариэль исполнила Холли Бэйли. Выбор актрисы до сих пор вызывает споры.ЖасминВ фильме «Аладдин» 2019 года роль Жасмин исполнила Наоми Скотт.ЗолушкаВ 2015 году Золушку в экранизации сказки сыграла Лили Джеймс.МуланПолнометражный фильм «Мулан» вышел в 2020 году. Главную роль исполнила китайская актриса Лю Ифэй.БелоснежкаУ Диснея нет кино про Белоснежку, поэтому предлагаем вам сравнить принцессу из мультфильма с главной героиней фильма «Белоснежка: Месть гномов», вышедшего в 2021 году. Белоснежку там сыграла Лили Коллинз.Бонус: Белоснежка и охотникВ том же 2012-м на экранах вышел ещё один фильм по мотивам этой сказки братьев Гримм «Белоснежка и охотник». В роли Белоснежки — Кристен Стюарт.