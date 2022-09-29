Как выглядят киноверсии диснеевских принцесс (8 фото)
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Как выглядят киноверсии диснеевских принцесс (8 фото)

АврораПредлагаем посмотреть, как выглядят киноверсии диснеевских принцесс, которые выбрались из анимационного мира в кинематограф. Безусловно, актрисам не удалось затмить нарисованные оригиналы. А кастинг девушек на роль принцесс Диснея всегда вызывал бурные споры в Сети.

Аврора


Роль Авроры в фильмах «Малефисента» (2014) и «Малефисента: Владычица тьмы» (2019) досталась Эль Фаннинг.

Белль

Белль
Эмма Уотсон стала новой Белль в фильме «Красавица и Чудовище» 2017 года.

Ариэль

Ариэль
Новую «Русалочку» зрители смогут увидеть в 2023 году. Роль Ариэль исполнила Холли Бэйли. Выбор актрисы до сих пор вызывает споры.

Жасмин

Жасмин
В фильме «Аладдин» 2019 года роль Жасмин исполнила Наоми Скотт.

Золушка

Золушка
В 2015 году Золушку в экранизации сказки сыграла Лили Джеймс.

Мулан

Мулан
Полнометражный фильм «Мулан» вышел в 2020 году. Главную роль исполнила китайская актриса Лю Ифэй.

Белоснежка

Белоснежка
У Диснея нет кино про Белоснежку, поэтому предлагаем вам сравнить принцессу из мультфильма с главной героиней фильма «Белоснежка: Месть гномов», вышедшего в 2021 году. Белоснежку там сыграла Лили Коллинз.

Бонус: Белоснежка и охотник

Бонус: Белоснежка и охотник
В том же 2012-м на экранах вышел ещё один фильм по мотивам этой сказки братьев Гримм «Белоснежка и охотник». В роли Белоснежки — Кристен Стюарт.
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По материалам: триникси

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