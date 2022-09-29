Киркоров, Басков, Газманов, Михалков: известен список звезд, которым грозят санкции США
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Киркоров, Басков, Газманов, Михалков: известен список звезд, которым грозят санкции США

Киркоров, Басков, Газманов, Михалков: известен список звезд, которым грозят санкции США

Киркоров, Басков, Газманов, Михалков: известен список звезд, которым грозят санкции США

В августе США ввели санкции против Алины Кабаевой, а также некоторых бизнесменов и руководителей ведущих компаний. На днях список расширился, и в нем появились новые звездные имена.


В Сенат США передали акт, в котором перечислены российские политики и звезды шоу-бизнеса, которых хотят обвинить в нарушении прав человека. В нем свыше 190 фамилий. Среди них Роман Абрамович, Константин Эрнст, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Эльвира Набиуллина, Валентина Терешкова, Екатерина Андреева, Павел Астахов и другие.

Среди селебрити указаны Марат Башаров, Николай Басков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Валерий Гергиев, Никита Михалков. Николай Басков уже отреагировал на попадание в список. «Ну что ж... Я горжусь, что я в списке рядом с такими достойными людьми», — написал певец в личном Telegram-канале.

45-летний блондин также добавил, что его не пугают меры, предпринятые Штатами. «Не в курсе про недвижимость остальных, но еще раз хочу сказать, что у меня нет и никогда не было недвижимости за границей, счетов и другого гражданства», — подчеркнул он.

Пока документ не вступил в силу, его должен рассмотреть и утвердить президент Америки в течение 30 дней.

К слову, отмеченный американскими политиками Никита Михалков уже попал под санкции Латвии. Вместе с ним местным властям оказались неугодными Дмитрий Певцов, Николай Расторгуев, Тина Канделаки и Полина Гагарина. 76-летний режиссер не расстроился новостью. «А где это?» — с иронией сказал он, имея в виду прибалтийское государство.

Так же к ситуации отнесся и Николай Расторгуев. «Значит, если бы я собрался куда-то за границу отдыхать, а я езжу туда только для этого, то страна под названием Латвия рассматривалась бы в самую последнюю очередь, если рассматривалась бы вообще. Поэтому мне абсолютно наплевать, что там написал министр культуры. По всей видимости, была дана какая-то команда, отмашка сверху. Они же все проститутки — эти державки маленькие. Как говорится, все маски сброшены. Повылезало нутро... И русофобство тоже. К тому же это настоящий нацизм», — отметил лидер группы «Любэ».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

"Перебрал с текилой": Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис
"Перебрал с текилой": Эштон Катчер рассказал, как впервые
Киркоров, Басков, Газманов, Михалков: известен список звезд, которым грозят санкции США
Киркоров, Басков, Газманов, Михалков: известен список звезд, которым
Сообщение о дезертирских печатях для уехавших в Грузию оказалось недостоверным
Сообщение о дезертирских печатях для уехавших в Грузию оказалось
Подборка гифок (25 гифок) - 29.09.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 29.09.2022
Список бесплатных игр по программе Games With Gold на Xbox в октябре
Список бесплатных игр по программе Games With Gold на Xbox в октябре
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной мобилизации
Кремль высказался о письме из Дагестана об отсрочке от частичной
День Веры, Надежды и Любови, посвященный истории христианских мучениц, отмечают 30 сентября
День Веры, Надежды и Любови, посвященный истории христианских
Певца Ар Келли обязали выплатить жертве 300 тысяч долларов на лечение герпеса
Певца Ар Келли обязали выплатить жертве 300 тысяч долларов на лечение
Лера Кудрявцева теряет надежду на мир
Лера Кудрявцева теряет надежду на мир
Татьяна Тарасова заступилась за фигуристов, которых призвали на фронт
Татьяна Тарасова заступилась за фигуристов, которых призвали на фронт
Николай Валуев собрался идти в военкомат
Николай Валуев собрался идти в военкомат
Мария Шумакова сыграла свадьбу
Мария Шумакова сыграла свадьбу

Топ на сегодня

Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Подробности смерти Бориса Моисеева
Подробности смерти Бориса Моисеева
Готовим розы к холодам: правила укрытия кустов на зиму в Московской области
Готовим розы к холодам: правила укрытия кустов на зиму в Московской
Красный цвет покорил Кейт Миддлтон и Неделю моды: 8 вещей, которые можно носить прямо сейчас
Красный цвет покорил Кейт Миддлтон и Неделю моды: 8 вещей, которые
Подборка провального дизайна одежды (15 фото)
Подборка провального дизайна одежды (15 фото)

Еще по теме

Николай Басков попал в список доверенных лиц Владимира Путина
Николай Басков поплатился за свои слова
Филипп Киркоров хочет лежать вместе с Николем Басковым
Филипп Киркоров считает, что Николай Басков ему не конкурент