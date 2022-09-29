Ксения Бородина поскандалила с ГИБДД
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Ксения Бородина поскандалила с ГИБДД

Ксения Бородина поскандалила с ГИБДД
39-летняя ведущая Ксения Бородина устроила разборки с правоохранительными органами. Телеведущая рассказала о неприятной истории, которая приключилась накануне вечером с ее помощницей Настей. Она должна была приехать к телеведущей, но по дороге попала в аварию, случившуюся не по ее вине. Как того требуют правила, девушка вызвала сотрудников ГИБДД и стала ждать, когда они прибудут на место, но полицейские не торопились. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться звезде «Дома-2», которая обрушилась с обвинением на стражей порядка. «Моя помощница Настя 6 с половиной часов ждет ГАИ, потому что в нее влетели. 6,5 часа ГАИ не могут приехать! Даже в туалет нельзя отойти человеку! Это как? На весь район один гаишник, который оформляет. А остальные где, простите? Примите меры. 6,5 часа ждать инспектора – это издевательство!», — принялась негодовать в «cторис» Бородина.
Как позже уточнила Ксения, ее гневные сообщения возымели действие, потому что буквально через несколько минут сотрудники ГИБДД уже были на месте аварии и отпустили ее помощницу, так что она даже успела приехать к телеведущей домой.  К слову, саму звезду «Дома-2» нельзя назвать добропорядочным водителем. Так, за прошлый год Ксения совершила 467 нарушений правил дорожного движения, а за минувшую зиму и весну заработала 77 штрафов. В основном речь идет про превышение скорости, парковку в неположенном месте и несоблюдение знаков. Также Бородиной ставят в вину, что она разъезжает по городу с номерами с отметкой о том, что они якобы принадлежат сотруднику Управделами Президента РФ.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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