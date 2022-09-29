Лариса Андресен рассказала, когда наступит удача в 2023 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Андресен рассказала, когда наступит удача в 2023 году

Лариса Андресен рассказала, когда наступит удача в 2023 году
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься в ближайшие дни. Луна в знаке зодиака Стрелец с 07:03 30-ого по 10:37 2-ого (время московское). ♐Луна в Стрельце делает нас более оптимистичными, добродушными, дружелюбными. Появляется авантюризм и чрезмерная вера в свои возможности. ✅ Луна в Стрельце расширяет горизонты наших возможностей, дарует удачу начинаниям. Благоприятный период для начала новых дел, им будет сопутствовать удача, для принятия важных решений, для общения и путешествий. Хорошо для  новой работы,  новых проектов, расширения сферы деятельности, представления своих идей, поиска спонсоров. Можно улаживать юридические и правовые вопросы, обращаться в суд, в государственные учреждения, в различные фирмы, заниматься общественными и официальными делами, выступать перед публикой. В эти дни составляйте и подавайте по инстанциям заявления, заявки, просьбы, завязывайте новые нужные знакомства, укрепляйте старые связи. Можно начинать новые дела - они принесут вам пользу и выгоду. Очень успешно пройдут дальние поездки и командировки, контакты с зарубежными странами и партнерами. Хорошее время для проведения презентаций и праздников. Хорошо для любого активного отдыха, особенно в хорошей компании, или всей семьей, для туристических походов, дальних путешествий, конного спорта, вылазок на природу, на шашлыки, для любой физической активности, спорта, фитнеса. ❌ Не рекомендуется заниматься делами, связанными с землей или строительством. ❤️ Удачно для новых знакомств и дружеского общения. Но не верьте всем словам и обещаниям: под Луной в Стрельце люди обещают больше, чем могут выполнить. ☝️🙏Когда Луна находится в Стрельце, усиливается эффект омолаживающих процедур.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 29.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 29.09.2022 (15 фото)
Трамп захотел стать посредником на переговорах России и Украины
Трамп захотел стать посредником на переговорах России и Украины
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Жена Антона Макарского рассказал о разводе с мужем
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции
Лариса Андресен рассказала, когда наступит удача в 2023 году
Лариса Андресен рассказала, когда наступит удача в 2023 году
Беременная Ольга Орлова запечатлелась в купальнике на яхте в Турции
Беременная Ольга Орлова запечатлелась в купальнике на яхте в Турции
Алле Пугачевой пришлось выложить гигантскую сумму за побег
Алле Пугачевой пришлось выложить гигантскую сумму за побег
Собчак назвала способы пережить тяжелые времена
Собчак назвала способы пережить тяжелые времена
Экспортную лицензию «Турецкого потока» досрочно отозвали
Экспортную лицензию «Турецкого потока» досрочно отозвали
Врачи экстренно забрали в больницу Влада Соколовского прямо со съемок шоу «Звезды в Африке»
Врачи экстренно забрали в больницу Влада Соколовского прямо со съемок
Исполнитель главной роли в «Блэйде» оказался недоволен производством фильма
Исполнитель главной роли в «Блэйде» оказался недоволен производством
Алла Пугачева улетела из России
Алла Пугачева улетела из России

Топ на сегодня

США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными
США назвали результаты референдумов о присоединении к России
Россия захотела продать долги других стран
Россия захотела продать долги других стран
На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Певица Валерия высказалась о дебюте мужа
Певица Валерия высказалась о дебюте мужа

Еще по теме

Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в знаке зодиака Лев
Лариса Андерсен дала прогноз с 7 по 9 сентября 2022
Лариса Андерсен рассказала, что сулит Луна в Овне 2022
Лариса Андерсен рассказала, что нас ждет с 9-ого до одиннадцатого 2022