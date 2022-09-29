Лариса Андресен рассказала, когда наступит удача в 2023 году

Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься в ближайшие дни. Луна в знаке зодиака Стрелец с 07:03 30-ого по 10:37 2-ого (время московское). ♐Луна в Стрельце делает нас более оптимистичными, добродушными, дружелюбными. Появляется авантюризм и чрезмерная вера в свои возможности. ✅ Луна в Стрельце расширяет горизонты наших возможностей, дарует удачу начинаниям. Благоприятный период для начала новых дел, им будет сопутствовать удача, для принятия важных решений, для общения и путешествий. Хорошо для новой работы, новых проектов, расширения сферы деятельности, представления своих идей, поиска спонсоров. Можно улаживать юридические и правовые вопросы, обращаться в суд, в государственные учреждения, в различные фирмы, заниматься общественными и официальными делами, выступать перед публикой. В эти дни составляйте и подавайте по инстанциям заявления, заявки, просьбы, завязывайте новые нужные знакомства, укрепляйте старые связи. Можно начинать новые дела - они принесут вам пользу и выгоду. Очень успешно пройдут дальние поездки и командировки, контакты с зарубежными странами и партнерами. Хорошее время для проведения презентаций и праздников. Хорошо для любого активного отдыха, особенно в хорошей компании, или всей семьей, для туристических походов, дальних путешествий, конного спорта, вылазок на природу, на шашлыки, для любой физической активности, спорта, фитнеса. ❌ Не рекомендуется заниматься делами, связанными с землей или строительством. ❤️ Удачно для новых знакомств и дружеского общения. Но не верьте всем словам и обещаниям: под Луной в Стрельце люди обещают больше, чем могут выполнить. ☝️🙏Когда Луна находится в Стрельце, усиливается эффект омолаживающих процедур.