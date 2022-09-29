Лена Катина о состоянии больного раком мужа: «Риск есть, болезнь щитовидной железы может вернуться»

Минувшим летом Лена Катина вышла замуж второй раз. Избранником знаменитости стал миллионер Дмитрий Спиридонов, который не смог устоять перед чарами красавицы.

Познакомившись с будущим мужем поближе, Катина узнала, что Дмитрий ведет борьбу с раком щитовидной железы. Благо болезнь диагностировали на ранней стадии и при своевременном лечении и возможностях, быстро помогли мужчине.

Дмитрий признается, что без любимой женщины ничего бы не смог сделать и Катина на протяжении долгих месяцев поддерживала его. Сейчас ему остается наблюдаться и серьезнее относиться к здоровью.

«Дима сейчас в полнейшей ремиссии. Он прошел курс лечения в немецкой клинике, и это, слава богу, не та онкология, с которой надо бороться годами. Так что в этом смысле нам повезло. Да, риск есть: болезнь щитовидной железы может вернуться, и я молюсь за него. Мы только нашли друг друга, и хочется вместе прожить целую жизнь, иметь еще совместных детей. Я очень надеюсь, что все будет хорошо», — говорит Лена.

Действительно, со Спиридоновым у них большие планы. Несмотря на то, что у Лены уже есть сын от первого брака, Дмитрий очень хочет общего ребенка. По словам Катиной, он заботливый и верный мужчина, правда, все решает очень быстро. У мужа даже в семье есть прозвище — сапсан. Даже предложение руки и сердца миллионер сделал всего через несколько месяцев после знакомства.

Отметим, что ранее экс-солистка «Тату» была замужем за музыкантом Сашо Кузмановичем. У пары родился общий ребенок, но после этого отношения стали портиться. В итоге дело дошло до развода — при этом пара сохранила общение, и сын летом целый день гостил у папы.