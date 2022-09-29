Лена Катина рассказала о больном раком муже
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Лена Катина рассказала о больном раком муже

Лена Катина рассказала о больном раком муже
Певица Лена Катина недавно вышла замуж за миллионера. Минувшим летом Лена Катина вышла замуж второй раз. Избранником знаменитости стал миллионер Дмитрий Спиридонов, который не смог устоять перед чарами красавицы. Познакомившись с будущим мужем поближе, Катина узнала, что Дмитрий ведет борьбу с раком щитовидной железы. Благо болезнь диагностировали на ранней стадии и при своевременном лечении и возможностях, быстро помогли мужчине. Дмитрий признается, что без любимой женщины ничего бы не смог сделать и Катина на протяжении долгих месяцев поддерживала его. Сейчас ему остается наблюдаться и серьезнее относиться к здоровью.
«Дима сейчас в полнейшей ремиссии. Он прошел курс лечения в немецкой клинике, и это, слава богу, не та онкология, с которой надо бороться годами. Так что в этом смысле нам повезло. Да, риск есть: болезнь щитовидной железы может вернуться, и я молюсь за него. Мы только нашли друг друга, и хочется вместе прожить целую жизнь, иметь еще совместных детей. Я очень надеюсь, что все будет хорошо», — говорит Лена в «Все для женщины».     Действительно, со Спиридоновым у них большие планы. Несмотря на то, что у Лены уже есть сын от первого брака, Дмитрий очень хочет общего ребенка. По словам Катиной, он заботливый и верный мужчина, правда, все решает очень быстро. У мужа даже в семье есть прозвище — сапсан. Даже предложение руки и сердца миллионер сделал всего через несколько месяцев после знакомства. Отметим, что ранее экс-солистка «Тату» была замужем за музыкантом Сашо Кузмановичем. У пары родился общий ребенок, но после этого отношения стали портиться. В итоге дело дошло до развода — при этом пара сохранила общение, и сын летом целый день гостил у папы.
# Шоу-бизнес Катина Елена
По материалам: z-aya

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