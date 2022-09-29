Лера Кудрявцева теряет надежду на мир
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Лера Кудрявцева теряет надежду на мир

Лера Кудрявцева теряет надежду на мир
Ведущая Лера Кудрявцева считает, что нужно молиться. Телеведущая довольно остро и эмоционально реагирует на происходящие в мире события. Свое настроение Лера Кудрявцева транслирует подписчикам телеграм-канала. На этот раз звезда вспомнила хорошую притчу о вере, вероятно, желая, чтобы и все могли жить с таким ощущением. Что касается самой Леры Кудрявцевой, то она призналась, что у нее это пока не очень хорошо получается.
«Сегодня вспомнила одну притчу про мальчика с зонтиком. Была засуха, и вся деревня молилась о дожде. Урожай погибал. Тогда было решено всей деревней выйти и молить Бога о дожде. Люди стали выходить из домов на молитву. И только один мальчик взял с собой зонтик. На вопрос, зачем тебе зонтик при такой засухе, мальчик ответил: «Ну мы же идем Бога просить о дожде». Вера! Я хочу верить, что мир настанет очень скоро! Но у меня плохо получается», — высказалась Лера Кудрявцева. Напомним, ранее Лера Кудрявцева сравнила ситуацию с самолетом, в котором летит и где от нее ничего не зависит.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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