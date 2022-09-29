Лолита Милявская рассказала об отношениях с Борисом Моисеевым
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Лолита Милявская рассказала об отношениях с Борисом Моисеевым

Лолита Милявская рассказала об отношениях с Борисом Моисеевым
Певец Борис Моисеев шутил с подругой о смерти. Артист скончался у себя дома в центре Москвы 27 сентября. Его бездыханное тело нашел дома Сергей Горох — скорая лишь констатировала смерть легенды российского шоу-бизнеса. С Борисом Моисеевым долгие годы очень дружила певица Лолита. По ее словам, их связывало одиночество — нередко певец приезжал к ней домой и рассказывал о жизни. Была у них и совместная мечта. «Мы с Борей часто у меня на кухне сидели, после концерта собирались. Говорили, что откроем дом престарелых, продав все наше имущество, чтобы там доживать. Хотели брать молодежь и рассказывать про наши боевые подвиги», — делится Лолита в интервью. По ее словам, принимать соболезнования в связи с кончиной Моисеева может только его друг и арт-директор Сергей Горох, который 12 лет после инсульта был рядом с Борисом и помогал ему в самые трудные моменты. Благодаря нему он оправился после первого инсульта и вышел на сцену, а затем в 2015-м решил покинуть сцену.
«Еще мы боялись и шутили: кого-то не станет, надо будет кому-то открывать квартиру, когда уже будет поздно. Смеялись, главное, чтобы не провонять трупным ядом квартиру», — заявила певица в интервью «России 1» на шоу «Малахов». Исполнительница хита «Пошлю его на небо» также обмолвилась, что смерть для Моисеева стала избавлением от страданий. Ранее он на протяжении многих лет работал каждый день и постоянно фонтанировал идеями, поэтому выход на пенсию для него стал настоящим ударом. «Уход Борис в тот мир — это благо. А для нас это еще и одно напоминание, что наша профессия — это да. Подумайте о детях, когда будете отдавать их в нашу сферу», — пессимистично сказала Лолита. Напомним, Моисеев пережил три инсульта. Последние годы он жил затворником в собственной квартире, при этом исполнитель хита «Звездочка» не был стеснен в средствах и получал хорошие авторские отчисления.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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